رجل وُلد بـ 12 إصبعاً ويُذهل متابعيه بما يستطيع فعله! (صور)

أظهر رجل يدعى كارين شيتي، وُلد بـ 12 إصبعًا، قدرة فريدة على تحريك إصبعه الزائد 360 درجة.

ووفق موقع "ذا صن"، يمتلك كارين، 26 عاما، إصبعًا إضافيًا ينمو بجوار خنصره الأيسر يحتوي على عظمة ولكن بدون مفاصل، ما يمكنه تحريكه كما يشاء.

وأصبح كارين الّذي يعمل كمهندس في مومباي بالهند، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة مقطع فيديو على إنستغرام كشف فيه كيفية استفادته من إصبعه الزائد خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية. وحصل الفيديو على 5.9 مليون مشاهدة وأكثر من 92,800 إعجاب.

ووُلد كارين في الأصل بـ 12 إصبعًا، ولكن تم إزالة الإصبع السادس من يده اليمنى عندما كان صغيرًا بعد إصابته بعدوى. وهو يعزو حالته النادرة إلى جيناته، حيث أن هذه الظاهرة ليست غريبة في عائلته، إذ كان جده الأكبر وثلاث جدات وعمة واحدة يمتلكون أيضًا بضعة أصابع إضافية.

قال كارين لموقع "What's The Jam": "في هذا الجيل، أنا الوحيد الذي يمتلك هذه الظاهرة. إنها تجعلني فريدًا من نوعي. أستطيع أن أشعر بالإصبع، فهو يحتوي على عظمة ولكنه لا يحتوي على مفاصل، مما يمكنه من الدوران حتى 360 درجة". وأضاف أن بعض أفراد عائلته كانت لديهم أظافر تنمو على الأصابع الإضافية.

وأضاف كارين أن إصبعه الزائد غالبًا ما يكون محط اهتمام وإعجاب من حوله، مما يجعله يشعر بالتميز والفردية.