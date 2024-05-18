"الدكتور فود" وشروق في دبي... ورحلة رومانسية على يخت (صور)

بعد الشائعات الّتي طالت "الدكتور فود" مؤخراً عن حيازة منتجاته مواد ممنوعة وانفصاله عن زوجته شروق، لم يختف "الفود بلوغر" عن الأنظار بل اختار أن يشارك متابعيه تطورات حياته اليومية.

ومن الواضح أن الدكتور فود حالياً في دبي مع زوجته شروق وابنهما حنا، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام سلسلة من مقاطع الفيديو له وابنه، تليها فيديوهات له وزوجته على يخت في البحر يطلّ على "برج العرب" في دبي.

وظهرت شروق مع زوجها مبتسمةً بينما أظهر زوجها الأجواء الجميلة على اليخت، حيث كان يشرب الشمبانيا ويقضي وقتا ممتعاً.