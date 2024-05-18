صديقة قديمة لكيت ميدلتون تطلق شركتها... رحلات بحرية تتضمن "حفلات جنسية"

ستبدأ إحدى صديقات المدرسة القديمة لأميرة ويلز في تقديم "حفلات جنسية "في المحيط بعد أن أطلقت شركتها Killing Kittens أول رحلة بحرية لها على الإطلاق.

إيما سايل، 46 عامًا، التي التحقت بمدرسة داون هاوس المرموقة في بيركشاير ببريطانيا إلى جانب كيت ميدلتون، أسست شركة "الجنس" ومقرها لندن للسماح للنساء "بالشعور بالسيطرة" والقدرة على "استكشاف حياتهنّ الجنسية".

على مدى العقدين الماضيين، اشتهرت باستضافة حفلات جنسية فاخرة في المنازل الكبرى ونوادي مايفير، وغالبًا ما تتطلب ارتداء ملابس ربطة عنق سوداء للمناسبات، والتي تكتمل بحفلات استقبال المحار والشمبانيا.

وتنظم شركة سايل، التي بلغت قيمتها 11.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، الحفلات بقواعد أساسية صارمة: قائمة ضيوف مشددة، عدم وجود رجال عازبون، وجود نساء عازبات فقط، وحظر على الرجال الاقتراب من النساء الذين لا يعرفونهم.

ومن المتوقع أن تتبع الرحلة البحرية التي تستغرق سبعة أيام، والتي ستغادر في حزيران 2026، قواعد مماثلة.