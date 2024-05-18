ناشطو مناخ يلصقون أجسادهم في مطار ألمانيا... وإلغاء أكثر من 50 رحلة جوية!

اعتقلت الشرطة الألمانية ثمانية ناشطين في مجال المناخ كانوا قد تسللوا إلى أراضي مطار ميونيخ اليوم السبت، ما تسبب في إغلاق المطار لفترة وجيزة وأدى إلى إلغاء نحو 60 رحلة خلال أسبوع عطلات مزدحم، وفق وكالة رويترز.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن ستة من الناشطين ألصقوا أنفسهم بأحد مدرجي المطار، مضيفا أن الوضع الآن تحت السيطرة وأن كلا المدرجين مفتوحان أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وقالت جماعة "لاست جنيريشن" في سلسلة منشورات على منصة إكس إنها مسؤولة عن الواقعة، وظهر في المنشورات أيضا أعضاء بالجماعة على مدرج طائرات أو طريق أسفلتي مع لافتات احتجاج. وكانت الجماعة قد أقامت احتجاجات مماثلة فيما سبق.

وورد في منشور "ستة أشخاص يجلسون في مجموعتين في موقعين مختلفين بمطار ميونيخ".

وكُتب على إحدى اللافتات "المشكلة هي الحكومة، لا عطلتنا".

ولم ترد الجماعة بعد على اتصال أو بريد إلكتروني للتعليق.

وذكر متحدث باسم المطار أن المطار كان قد أُغلق كليا أمام رحلات المغادرة والوصول لقرابة ساعتين. وأضاف أنه جرى تحويل مسار نحو 11 رحلة وإلغاء 60 رحلة أخرى وأن لا يزال من المحتمل تأخير رحلات أخرى.

وحدث الاضطراب خلال فترة من أكثر فترات السفر ازدحاما في المطار الواقع في جنوب ألمانيا، ولا تتجاوزها فترة أخرى في الازدحام إلا فترة عطلة عيد القيامة، بحسب المطار.