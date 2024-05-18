شابة تعيش كابوساً في رحلة سياحية... هذا ما فعله بها مدير حانة في الليل!

ألقت الشرطة القبض على مدير حانة في جزيرة مايوركا الإسبانية للاشتباه في اغتصاب سائحة بريطانية شابة.

ويُقال إن المحققين يطاردون رجلين آخرين وُصفا بأنهما من أصدقائه الذين زُعم أنهما شهدا على الاعتداء الجنسي و"لم يفعلا شيئًا لمنعه"، بحسب موقع "ديلي ميل".

ودقت السائحة البالغة من العمر 19 عامًا ناقوس الخطر بعد عودتها إلى الفندق الذي تقيم فيه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأخبرت رجال الشرطة أنها شربت الكحول في حانة في سيلوت، وهي بلدة سياحية صغيرة على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة مايوركا، قبل أن يتم نقلها إلى مخزن عندما أصيبت بالدوار و"عُرض عليها ممارسة الجنس".

وجاء في صحيفة الجزيرة "ألتيما هورا" أن الفتاة زعمت أنها تمت ملاحقتها بعد أن تمكنت من فتح باب المخزن وترك الحانة التي لم يذكر اسمها، واغتصبها المدير بعد نقلها إلى مكان منعزل قريب.

ويُذكر أن الرجل الذي تم احتجازه هو إسباني الجنسية وكذلك الصديقان اللذان تحاول الشرطة تحديد مكانهما. وقد نفى المجرم ارتكاب أي مخالفات.