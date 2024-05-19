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لهذا السبب... امرأة مسنة تصدم إحدى الراكبات برد فعل هجومي وغير لائق على متن القطار! (فيديو)
منوعات
2024-05-19 | 05:45
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لهذا السبب... امرأة مسنة تصدم إحدى الراكبات برد فعل هجومي وغير لائق على متن القطار! (فيديو)
لهذا السبب... امرأة مسنة تصدم إحدى الراكبات برد فعل هجومي وغير لائق على متن القطار! (فيديو)
نشرت "جوزيفين آلاريه" مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك أظهرت من خلاله اللحظة المروعة التي رفعت فيها امرأة مسنة قدميها نحوها ووضعتهما على جسد الشابة في قطار مترو نورث الأميركي.
وفي التفاصيل، أوضحت جوزيفين أن القطار في هذا الوقت من الليل يكون مكتظًا دائمًا، مضيفة أنها لم تتمكن من العثور على مكان للجلوس في البداية، ولكنها وجدت أخيرا مكانًا شاغرًا أمام سيدة مسنة.
وقالت جوزيفين إنه لم يكن هناك أحد يجلس بجوار السيدة أو أمامها، ولكن المرأة طلبت منها على الفور تغيير مكانها لأنها تريد وضع قدميها على مقعدها.
ونظرت جوزيفين حينها إلى السيدة المسنة بحيرة وأخبرتها أنها لن تتحرك من مكانها، ولكن المرأة أصرّت على وجود أماكن أخرى يمكنها الجلوس فيها، وعندما استمرت الشابة بالرفض، بدأت السيدة بإهانتها.
وبدأت السيدة المسنة بعد ذلك في الانزلاق نحو أسفل مقعدها وتمددت بالكامل حيث لامست الأخيرة ساقي جوزيفين واستقرّت هناك بقدميها.
وقالت جوزفين إن المرأة قامت بتصعيد حدة الجدال ورفعت قدميها نحو وجه الشابة أيضًا التي بدأت بالصراخ، فقامت الإدارة بنقل جوزيفين إلى مقعد آخر، لأن السيدة المسنة أُصيبت بنوبة قلق أثناء حدوث المشكلة.
ونشرت جوزفين في وقت لاحق تحديثًا حيث قالت إنها اكتشفت اسم المرأة وذهبت إلى الشرطة لتقديم بلاغ بشأن التحرش والاعتداء، ولكن قيل لها إن مساعدتها غير ممكنة.
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