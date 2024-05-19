0min

تتعرّض دائمًا مع عائلتها لأبشع أنواع الشتائم والتصرفات... لن تتخيّلوا من نجح في تخويف هذه الأم!

تتعرّض دائمًا مع عائلتها لأبشع أنواع الشتائم والتصرفات... لن تتخيّلوا من نجح في تخويف هذه الأم!

اعترفت أم لثلاثة أطفال بأنها تعرضت مع عائلتها الصغيرة للترهيب التام من قبل مجموعة من الأطفال في الحديقة المحلية، وهي غير متأكدة مما يجب فعله حيال ذلك.



وفي التفاصيل، المجموعة صغيرة ومكوّنة من أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا تقريبًا، ويقومون بالتنمر على الأم مع عائلتها وأطفالها.



وقالت الأم الكندية إن الأطفال يسخرون من العائلة بصوت عال، ويطلقون الشتائم والألفاظ النابية وذلك بمحاولة منهم لاستفزاز أفراد الأسرة.



واشتكت الأم من أن أطفالها الثلاثة الصغار يحبون الحديقة ويقضون الكثير من الوقت هناك، لكن رحلاتهم خفّت مؤخرًا بسبب ما يقوم به هؤلاء الأطفال.



وفي هذا السياق، عبّرت الأم عن حيرتها وتساؤلاتها بشأن ما يتوجب عليها القيام به تجاه هذه المشكلة. المصدر