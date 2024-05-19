الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!
منوعات
2024-05-19 | 15:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!
قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!
تحدثت تيسا هاوس مع زوجها آرون عن قرارهما بقضاء عطلة حول العالم لمدة عام حيث بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 100 ألف جنيه إسترليني، لكن العائلة لم تندم إطلاقًا على هذه الخطوة.
وفي التفاصيل، قالت تيسا إن أوسكار وآني أصبحا أكثر وعيًا ومثقفين أكثر نسبة لعمرهما الصغير، وتفوقا أكثر في المدرسة بفضل هذه الخطوة، والذكريات التي كوّنتها العائلة سوف تبقى معهما مدى الحياة.
وامتدّت مغامرة العائلة إلى 15 دولة حول العالم، وكانت مليئة بتجارب مذهلة لا تعد ولا تحصى كما تطوعوا جميعا أثناء تواجدهم في أوغندا في المدارس والمجتمعات المحلية للمشاركة بنشاطات مثمرة.
وكشفت تيسا أن العائلة أثناء الوباء، نظمت جلسات إرشاد لأوسكار وآني حول التخطيط لهذه السفرة وكيفية الادخار بغية تحقيق هذا المشروع.
وفي عام 2021، وضعت تيسا خريطة ضخمة على طاولة المطبخ، وكتب كل واحد منهم خمسة بلدان يرغب في زيارتها، وأخبر كل من تيسا وآرون في وقت لاحق المدرسة بخططهما، ما يعني أن أوسكار سيتغيب عن سنته الإعدادية الأخيرة وعند عودة آني ستبدأ سنتها الثانية على الفور.
ولضمان مكانهما في المدرسة، كان على الأهل دفع الرسوم المدرسية السنوية البالغة 13 ألف جنيه إسترليني أثناء السفرة.
وقالت تيسا إنها لم تقم بتدريس أوسكار وآني طيلة العام بل كان كل يوم عبارة عن درس حي في الجغرافيا، الثقافة، المناظر الطبيعية، اللغات، الدين والحياة البرية.
وكتب كل من أوسكار وآني في مذكراتهما عن مغامرات العائلة وكيف تعلما الصبر عند انتظار الحافلة لمدة خمس ساعات في كولومبيا، بينما علمتهما رحلة الحافلة التي تستغرق 24 ساعة في تايلاند القدرة على التحمل.
وبحلول صيف عام 2023، عادت العائلة إلى المنزل بعد زيارة الغابات الممطرة وبعد سبعة أشهر من العودة تفتقد الأسرة السفرة بشدة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
اعتماد
"المدرسة
العالمية"
السفر
العالم
عام...
تتخيلوا
الزوجان
طفليهما!
التالي
"علاقتي بشريكي آمنة للغاية ولكن"... ما اعترفت به إحدى الشابات تخطى التوقعات!
شابة تعيش كابوساً في رحلة سياحية... هذا ما فعله بها مدير حانة في الليل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-14
منظمة الصحة العالمية: "ليس هناك خطأ" في إحصاءات قتلى غزة
أخبار دولية
2024-05-14
منظمة الصحة العالمية: "ليس هناك خطأ" في إحصاءات قتلى غزة
0
أخبار دولية
2024-05-06
شي ينفي وجود مشكلة تتعلق "بقدرة فائضة" للإنتاج تؤثر على التجارة العالمية
أخبار دولية
2024-05-06
شي ينفي وجود مشكلة تتعلق "بقدرة فائضة" للإنتاج تؤثر على التجارة العالمية
0
أخبار دولية
2024-05-03
مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح "قد يؤدي إلى حمام دم"
أخبار دولية
2024-05-03
مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح "قد يؤدي إلى حمام دم"
0
أخبار دولية
2024-05-03
منظمة الصحة العالمية تشير إلى تحسّن "طفيف" في الوضع الغذائي في غزة
أخبار دولية
2024-05-03
منظمة الصحة العالمية تشير إلى تحسّن "طفيف" في الوضع الغذائي في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:41
المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة يبدأ عقده الثاني... وهذه التفاصيل
منوعات
14:41
المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة يبدأ عقده الثاني... وهذه التفاصيل
0
منوعات
06:55
تتعرّض دائمًا مع عائلتها لأبشع أنواع الشتائم والتصرفات... لن تتخيّلوا من نجح في تخويف هذه الأم!
منوعات
06:55
تتعرّض دائمًا مع عائلتها لأبشع أنواع الشتائم والتصرفات... لن تتخيّلوا من نجح في تخويف هذه الأم!
0
منوعات
05:45
لهذا السبب... امرأة مسنة تصدم إحدى الراكبات برد فعل هجومي وغير لائق على متن القطار! (فيديو)
منوعات
05:45
لهذا السبب... امرأة مسنة تصدم إحدى الراكبات برد فعل هجومي وغير لائق على متن القطار! (فيديو)
0
منوعات
05:00
"علاقتي بشريكي آمنة للغاية ولكن"... ما اعترفت به إحدى الشابات تخطى التوقعات!
منوعات
05:00
"علاقتي بشريكي آمنة للغاية ولكن"... ما اعترفت به إحدى الشابات تخطى التوقعات!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:48
مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم
آخر الأخبار
23:48
مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم
0
منوعات
2023-09-29
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
منوعات
2023-09-29
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
0
آخر الأخبار
11:58
وسائل إعلام إيرانية رسمية: فرق الإنقاذ ستصل إلى إحداثيات موقع تحطم طائرة الرئيس رئيسي خلال نصف ساعة
آخر الأخبار
11:58
وسائل إعلام إيرانية رسمية: فرق الإنقاذ ستصل إلى إحداثيات موقع تحطم طائرة الرئيس رئيسي خلال نصف ساعة
0
آخر الأخبار
16:13
غارتان للطيران الاسرائيلي على جبل بلاط
آخر الأخبار
16:13
غارتان للطيران الاسرائيلي على جبل بلاط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:32
في سباق مع الوقت.. اليكم آخر مستجدات سقوط طائرة الرئيس الإيراني
أخبار دولية
16:32
في سباق مع الوقت.. اليكم آخر مستجدات سقوط طائرة الرئيس الإيراني
0
رياضة
13:33
طرابلس تستقبل بطولة لبنان في الـduathlon
رياضة
13:33
طرابلس تستقبل بطولة لبنان في الـduathlon
0
أمن وقضاء
13:30
خط لبنان قبرص للهجرة غير الشرعية... النقلة والسجن بعشرة آلاف دولار
أمن وقضاء
13:30
خط لبنان قبرص للهجرة غير الشرعية... النقلة والسجن بعشرة آلاف دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل بات الاتفاق الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن قريباً؟ وماذا عن التطبيع السعودي مع إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل بات الاتفاق الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن قريباً؟ وماذا عن التطبيع السعودي مع إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رئيسي هو الرئيس الإيراني الثامن بعد الثورة الاسلامية... فما كانت أبرز محطات عمله السياسي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رئيسي هو الرئيس الإيراني الثامن بعد الثورة الاسلامية... فما كانت أبرز محطات عمله السياسي؟
0
أمن وقضاء
13:27
إليكم آلية فك حجز الدراجات النارية والسيارات
أمن وقضاء
13:27
إليكم آلية فك حجز الدراجات النارية والسيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل عن الموقف الأميركي بشأن حادثة طائرة الرئيس الايراني
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل عن الموقف الأميركي بشأن حادثة طائرة الرئيس الايراني
0
أمن وقضاء
13:23
الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه
أمن وقضاء
13:23
الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أمهز للـLBCI: يبدو أن طائرة رئيسي اصطدمت بالجبل
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أمهز للـLBCI: يبدو أن طائرة رئيسي اصطدمت بالجبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:32
التلفزيون الرسمي الايراني: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس
خبر عاجل
14:32
التلفزيون الرسمي الايراني: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس
2
أخبار دولية
09:01
تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني لحادث وتقارير أولية تشير إلى حادث هبوط صعب
أخبار دولية
09:01
تعرض طائرة مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني لحادث وتقارير أولية تشير إلى حادث هبوط صعب
3
خبر عاجل
14:18
التلفزيون الرسمي: فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي
خبر عاجل
14:18
التلفزيون الرسمي: فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي
4
خبر عاجل
13:56
مجهولون في سيارة رباعية الدفع أطلقوا النار منذ قليل على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفروا إلى جهة مجهولة
خبر عاجل
13:56
مجهولون في سيارة رباعية الدفع أطلقوا النار منذ قليل على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفروا إلى جهة مجهولة
5
خبر عاجل
00:00
مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر
خبر عاجل
00:00
مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر
6
آخر الأخبار
10:59
مسؤول إيراني لرويترز: حياة الرئيس الايراني ووزير الخارجية في خطر بعد حادث المروحية ولا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية
آخر الأخبار
10:59
مسؤول إيراني لرويترز: حياة الرئيس الايراني ووزير الخارجية في خطر بعد حادث المروحية ولا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية
7
آخر الأخبار
10:17
وكالة إرنا: المروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود
آخر الأخبار
10:17
وكالة إرنا: المروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود
8
آخر الأخبار
13:38
قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني: فشل مهمة المروحيات في عمليات البحث لسوء الأحوال الجوية
آخر الأخبار
13:38
قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني: فشل مهمة المروحيات في عمليات البحث لسوء الأحوال الجوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More