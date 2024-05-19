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قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!

منوعات
2024-05-19 | 15:37
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قررا اعتماد &quot;المدرسة العالمية&quot; عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!
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قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!

قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!

تحدثت تيسا هاوس مع زوجها آرون عن قرارهما بقضاء عطلة حول العالم لمدة عام حيث بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 100 ألف جنيه إسترليني، لكن العائلة لم تندم إطلاقًا على هذه الخطوة.

وفي التفاصيل، قالت تيسا إن أوسكار وآني أصبحا أكثر وعيًا ومثقفين أكثر نسبة لعمرهما الصغير، وتفوقا أكثر في المدرسة بفضل هذه الخطوة، والذكريات التي كوّنتها العائلة سوف تبقى معهما مدى الحياة.

وامتدّت مغامرة العائلة إلى 15 دولة حول العالم، وكانت مليئة بتجارب مذهلة لا تعد ولا تحصى كما تطوعوا جميعا أثناء تواجدهم في أوغندا في المدارس والمجتمعات المحلية للمشاركة بنشاطات مثمرة.

وكشفت تيسا أن العائلة أثناء الوباء، نظمت جلسات إرشاد لأوسكار وآني حول التخطيط لهذه السفرة وكيفية الادخار بغية تحقيق هذا المشروع.

وفي عام 2021، وضعت تيسا خريطة ضخمة على طاولة المطبخ، وكتب كل واحد منهم خمسة بلدان يرغب في زيارتها، وأخبر كل من تيسا وآرون في وقت لاحق المدرسة بخططهما، ما يعني أن أوسكار سيتغيب عن سنته الإعدادية الأخيرة وعند عودة آني ستبدأ سنتها الثانية على الفور. 

ولضمان مكانهما في المدرسة، كان على الأهل دفع الرسوم المدرسية السنوية البالغة 13 ألف جنيه إسترليني أثناء السفرة.

وقالت تيسا إنها لم تقم بتدريس أوسكار وآني طيلة العام بل كان كل يوم عبارة عن درس حي في الجغرافيا، الثقافة، المناظر الطبيعية، اللغات، الدين والحياة البرية. 

وكتب كل من أوسكار وآني في مذكراتهما عن مغامرات العائلة وكيف تعلما الصبر عند انتظار الحافلة لمدة خمس ساعات في كولومبيا، بينما علمتهما رحلة الحافلة التي تستغرق 24 ساعة في تايلاند القدرة على التحمل.

وبحلول صيف عام 2023، عادت العائلة إلى المنزل بعد زيارة الغابات الممطرة وبعد سبعة أشهر من العودة تفتقد الأسرة السفرة بشدة.
 

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