"زوجي يزعجني ويدفعني إلى الجنون"... سيّدة تروي قصّتها وهذه تفاصيلها!

"زوجي يزعجني ويدفعني إلى الجنون"... سيّدة تروي قصّتها وهذه تفاصيلها!



تحدثت سيّدة في منتصف الأربعينيات عن انزعاجها من زوجها الذي ينتقدها باستمرار ويقدم لها نصائح "غير مرغوب فيها" على حدّ تعبيرها.



وقالت السيّدة إن زوجها "لا يقلق أبداً ولديه دائماً الطاقة والحلول لكل شيء"، مضيفةً أنه "يتعامل مع أطفاله من دون جهد ولا يضع لهم الكثير من القواعد".



وأكّدت أنها لا تحب الالتزام بالقواعد والروتين بالإضافة إلى معاناتها من الغضب السريع وتفكيرها بالعواقب المحتملة لكل تصرّف.



وكشفت السيّدة أن المشكلة تكمن في تصحيح زوجها لأخطائها وتقديم نصائح "غير مرغوب فيها" باستمرار أمام الأطفال بالإضافة إلى انتقاده لمخاوفها التي وصفها بـ "الهراء".



وتابعت السيّدة بالقول إّنها تلّقت استشارة من شخص مختص، مضيفةً أن زوجها يشعر أنه يحق له إبداء بعض الملاحظات على تصرفاتها.



وأضافت: "هو رجل لطيف للغاية ويريد أن يجعلني أفضل لكن عناده وعدم تقبّله لشخصيتي يدفعني إلى الجنون".