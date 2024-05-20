تاريخه الغرامي حافل وهذا هو عدد أولاده... "أفكر بالانفصال عن شريكي ولكن!"

تاريخه الغرامي حافل وهذا هو عدد أولاده... "أفكر بالانفصال عن شريكي ولكن!"



أثارت امرأة عازبة جدلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما سُألت عما إذا كانت علاقتها بشريكها تدعو للقلق بسبب إنجابه خمسة أطفال من ثلاث نساء مختلفات في السابق.



وفي التفاصيل، زعمت المرأة أنها بدأت للتو في مواعدة الشاب، ولكنها لا تمانع في أن يكون أبًا، إلا أنها غير متأكدة من تاريخه في العلاقات الغرامية قائلة إن الناس نصحوها بالانفصال عنه.



وأضافت المرأة أن أصغر أطفال حبيبها يبلغ من العمر عامًا واحدًا والأكبر يبلغ من العمر 16 عامًا، لكنها قالت إنها ستشعر بأنها "منافقة" إذا قامت بالانفصال، لأنها بدورها أم لثلاثة أطفال من زوجها السابق.



وفي هذا السياق، تساءلت المرأة عن الوضع الغريب الذي يحكم علاقتها برجل اختبر ثلاث علاقات فاشلة في السابق.