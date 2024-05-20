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بعد 60 عاماً... أوّل رائد أميركي من أصحاب البشرة الداكنة يصعد إلى الفضاء!
منوعات
2024-05-20 | 05:39
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بعد 60 عاماً... أوّل رائد أميركي من أصحاب البشرة الداكنة يصعد إلى الفضاء!
بعد 60 عاماً... أوّل رائد أميركي من أصحاب البشرة الداكنة يصعد إلى الفضاء!
تمّكن أول رائد أميركي من أصحاب البشرة الداكنة يُدعى إيد دوايت من الصعود إلى الفضاء بعد 60 عاماً مع شركة الصواريخ التابعة للملياردير جيف بيزوس يوم الأحد الفائت.
وكان دوايت طياراً في القوات الجوية عندما رشحه الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي كرائد فضاء محتمل في هيئة رواد الفضاء الأوائل التابعة لوكالة "ناسا"، إلا أنه لم يتم اختياره لفئة 1963.
وأصيب دوايت بانعدام الوزن لبضع دقائق مع خمسة ركّاب آخرين على متن كبسولة "بلو أوريجن" التي حلّقت في الفضاء في رحلة استغرقت 10 دقائق.
وقال دوايت بعد وقت قصير من خروجه من الكبسولة: "اعتقدت أنني لم أكن بحاجة إلى هذا في حياتي".
وجعلت الرحلة القصيرة من غرب ولاية تكساس دوايت صاحب الرقم القياسي الجديد لأكبر شخص يصعد إلى الفضاء.
وانضم إلى دوايت، وهو نحات من مدينة دنفر في ولاية كولورادو، أربعة من رجال الأعمال من الولايات المتحدة وفرنسا ومحاسب متقاعد، من دون الكشف عن أسعار التذاكر.
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