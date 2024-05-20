في اليوم العالمي للموارد البشرية... تحية من العالم للأبطال المجهولين وهذا شعارهم لهذا العام!

في مجال أماكن العمل، غالبًا ما ينصب التركيز على الموظفين والإنتاجية وديناميكيات المكتب والثقافة. ومع ذلك، فإن الأبطال المجهولين الذين ينسقون هذه العناصر ما زالوا في الظل.وتقديرًا لتفاني المتخصصين في الموارد البشرية في تعزيز بيئة عمل إيجابية، وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وقيادة المبادرات الإستراتيجية التي تدفع المنظمة إلى الأمام، يجتمع العالم في 20 أيار من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للموارد البشرية.واليوم العالمي للموارد البشرية، المعروف أيضًا باسم IHRD، هو تكريم سنوي للتأثير التحويلي للموارد البشرية على المنظمات والأفراد. ويتم الاحتفال هذا العام يوم الاثنين 20 أيار 2024، بشعار "تشكيل المستقبل الجديد" والمواضيع الفرعية المذكورة أدناه، كما أعلنت الجمعية الأوروبية للناس:-دعم التكنولوجيا الأخلاقية وتكامل الذكاء الاصطناعي-إعادة تعريف أماكن العمل المستقبلية-التميز في قيادة الناس-الاستثمار المستمر في المهارات والتعليم-اليوم العالمي للموارد البشرية 2024: الأصل والأهميةوتم تأسيس اليوم العالمي للموارد البشرية في عام 2019 من قبل الجمعية الأوروبية لإدارة الأفراد للتأكيد على القيمة الكبيرة التي يساهم بها متخصصو ممارسات الموارد البشرية داخل المنظمة ولرفع مستوى الوعي حول المتطلبات المتطورة والدور الحاسم لمتخصصي الموارد البشرية في عالم العمل الديناميكي اليوم ودورهم المحوري في النجاح التنظيمي.وفي هذه المناسبة، تتحد مجتمعات الموارد البشرية العالمية لاستضافة أنشطة مثل الندوات عبر الإنترنت والندوات وورش العمل والمؤتمرات لتمكين متخصصي الموارد البشرية من الحصول على رؤى حول الاتجاهات الناشئة والابتكارات التي تعيد تشكيل عالم العمل.