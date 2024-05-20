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بعد علاقة دامت سبع سنوات... اعتراف "وقح" من شريكها قد يدمّر حلم شابة بالزواج!

بعد علاقة دامت سبع سنوات... اعتراف "وقح" من شريكها قد يدمّر حلم شابة بالزواج!



كشفت إحدى النساء أنها كانت مستعدة للزواج من شريكها بعد علاقة دامت سبع سنوات، لكنها أُصيبت بالذهول بسبب اعتراف الأخير أنه قد "يخونها" بحال تزوجا، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، أوضحت المرأة كيف خططت مع شريكها لمستقبلهما معًا، وكانا على وشك الانتقال إلى منزل جديد حتى أنهما تحدثا عن إنجاب أطفال، لكنها صُدمت مما قاله لها.



واعترفت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا بأن علاقتهما فقدت شرارتها ولكن بدلاً من محاولة إصلاحها، أخبرها حبيبها بمخاوفه بشأن الإخلاص وبشعوره بالقلق من خيانته لها في المستقبل.



وجاء هذا الاعتراف المفاجئ بعد أن التقى بزميلة قديمة قائلا إنها كانت تستمع له بطريقة رائعة.



وفي هذا السياق، أخبرها شريكها بأن هناك حلقة مفقودة بينهما ضمن العلاقة معترفًا بأنه قد يخونها بحال بقيا معًا. ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أوضحت المرأة كيف خططت مع شريكها لمستقبلهما معًا، وكانا على وشك الانتقال إلى منزل جديد حتى أنهما تحدثا عن إنجاب أطفال، لكنها صُدمت مما قاله لها.واعترفت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا بأن علاقتهما فقدت شرارتها ولكن بدلاً من محاولة إصلاحها، أخبرها حبيبها بمخاوفه بشأن الإخلاص وبشعوره بالقلق من خيانته لها في المستقبل.وجاء هذا الاعتراف المفاجئ بعد أن التقى بزميلة قديمة قائلا إنها كانت تستمع له بطريقة رائعة.وفي هذا السياق، أخبرها شريكها بأن هناك حلقة مفقودة بينهما ضمن العلاقة معترفًا بأنه قد يخونها بحال بقيا معًا.