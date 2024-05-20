"زوجي خانني مع شقيقته"... قصة صادمة وهذه تفاصيلها!

"زوجي خانني مع شقيقته"... قصة صادمة وهذه تفاصيلها!

تحدثت امرأة عن صدمتها بخيانة زوجها لها والتي كانت مثقلة بصدمة إضافية وذلك بعد أن اكتشفت أن عشيقته كانت أخته غير الشقيقة.



وفي التفاصيل، ذهبت المرأة لتمضية ليلة مع صديقها، ولأن زوجها لم يرغب في قضاء الأمسية بأكملها بمفرده، أخبرها أنه سيمضي وقته مع أخته غير الشقيقة في الحانة.



ومع ذلك، عندما عادت المرأة إلى المنزل لم تكن تتوقع ما كان بانتظارها، إذ دخلت ووجدته في وضع خاص للغاية حيث كان يمارس العلاقة الجنسية مع أخته غير الشقيقة على الأريكة.



وعندما واجهتهما كان عذرهما المشترك أنهما كانا في حال سكر، فصرخت المرأة بوجه زوجها وأخته لكي يغادرا المنزل.



ورفض زوجها المغادرة والنوم على الأريكة، لذلك انتهى الأمر بأن تغادر المرأة عائدة إلى منزل صديقها وقررت أن تطلب الطلاق.