"هاجمتني بشكل مجنون"... حبيبة عشيقها السابقة اعتدت عليها وهذا ما حصل!

"هاجمتني بشكل مجنون"... حبيبة عشيقها السابقة اعتدت عليها وهذا ما حصل!



كشفت عارضة الأزياء آني نايت البالغة من العمر 27 عاماً عن لحظة اقتحام حبيبة عشيقها السابقة منزله واعتدائها عليها بعد رؤيتها لها ولحبيبها معاً في السرير.



وأخبرت آني أن الفتاة المذكورة ألقت مجموعة من المفاتيح على رأسها بوحشية أثناء ممارستها الجنس مع الرجل.



وأوضحت آني أنها تعلم أن العلاقة التي جمعت عشيقها والفتاة الأخرى لم تنته بشكلٍ جيّد، مضيفةً أن الفتاة هاجمتها بشكل مجنون.

وتابعت: "كنت خائفة على حياتي وقمت بالاختباء داخل المنزل حتى رحيل حبيبته السابقة"، مضيفةً أنها "لا تعتقد أنها ستعود إليه".



وتعهدت آني، التي تدعي أنها المرأة الأكثر نشاطاً جنسياً في أستراليا، بتحطيم الرقم القياسي الخاص بها من خلال ممارسة الجنس مع 600 رجل في عام 2025.



وأضافت آني أنها تأمل في كسر وصمة العار المحيطة بالنساء اللواتي يستمتعن بالجنس.



وتابعت: "أنا أتصرف حرفيًا بنفس الطريقة التي يتصرف بها الكثير من الرجال في العالم، لكن يتم الحكم علي بسبب ما أفعله وهذا أمر سخيف".