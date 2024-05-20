"مات خطيبي يوم زفافنا"... وبعد سنوات اكتشفت حياته السرية!

أدى الموت إلى انفصال كايتلين بالميري وخطيبها الراحل إريك في صباح يوم زفافهما في آب 2020.
وبدلاً من السير في الممر نحو الأبد، أصيبت بالمييري، البالغة من العمر 35 عامًا، بالشلل بسبب الحزن عندما علمت أن حبيب أحلامها أصيب بنوبة قلبية قاتلة في سن 33 عامًا، قبل ساعات فقط من استعدادهما لقول النعم الأبدية.
ودخلت الشابة النيويوركية في دوامة من اليأس لا نهاية لها على ما يبدو - حتى كشفت الأسرار الدنيئة لحياة إريك المزدوجة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وقالت بالميري، 38 عاماً، من لونغ آيلاند، لصحيفة The Washington Post: "أردت أن أنفجر بالغضب".
في 20 تشرين الثاني 2023، الذي كان سيوافق عيد ميلاده السابع والثلاثين، علمت أن إريك، المستشار المالي المتنقل، كان يخونها مع امرأة على الساحل الغربي لأكثر من عام قبل وفاته.
وتتذكر بالمييري قائلة: "شعرت وكأنني محاصرة عاطفياً ولم أتمكن من الركض إلى أي مكان... وكان لدي الكثير من الإحباط وليس لدي مكان لأضعه فيه. لقد ذهب."
وأضافت: "كنت في حاجة ماسة إلى أن يخبرني أحد أن هذا غير صحيح... ولكن في قلبي كنت أعرف أنه كان كذلك... وأردت أن أنفجر."
وخرجت تفاصيل خيانة إريك الى العلن عندما عثرت بالميري على منشور غريب مخصص لخطيبها المتوفى على إنستغرام.
لم تفكر كثيرًا في التكريم الافتراضي، ليس في البداية على الأقل.
وبدلاً من ذلك، اعتقدت جيل الألفية أن الأمر كان مجرد صدفة غير تقليدية، حيث كانت هي وهذه المرأة الأخرى تتذكران رجلين ميتين مختلفين والآخر يُدعى إريك، وكانا يتشاركان عيد ميلاد بالصدفة.
ولكن بعد الاتصال بالسيدة المتباكية من أجل التوضيح، صُدمت بالمييري بالحقيقة المؤلمة.
وقالت بالميري لصحيفة The Post: "لقد كان يواعد هذه المرأة الأخرى، التي التقى بها عبر الإنترنت، منذ آذار 2019".
وغمرت العشيقة التي لم تذكر اسمها الخطيبة الجريحة بلقطات شاشة من الرسائل النصية، مما يثبت فسق هذه القضية - التي بدأت قبل سبعة أشهر فقط من قيام إريك بطرح السؤال على بالميري بعرض "قصة خيالية" في سنترال بارك في كانون الأول من ذلك العام.
وقالت بالمييري: "كانت الرسائل النصية الأخيرة التي تبادلوها رسائل جنسية مثيرة للاشمئزاز... أرسلها إريك إليها قبل سبعة أيام من زفافنا."
وحتى تلك اللحظة، كانت بالمييري تعتقد أن إريك قد أُرسل من السماء ليكون فرصتها الثانية في الحب.
وقبل أن تمر مباشرة على ملفه الشخصي للمواعدة في شباط 2018، فقدت صديقها مايك في حادث غريب في عام 2015.
وانزلق مايك في مسطح مائي خلال احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين وسقط فاقدًا للوعي. وتوفي بعد ستة أيام.
وشاركت بالميري حزنها مع إريك، الذي أثنت عليه لكونه "رائعًا" في دعم حزنها على خسارة مايك.
لكن احترامها الكبير لإيريك - الإعجاب الذي احتفظت به بالميري لسنوات بعد سكتة قلبية مفاجئة، والتي كانت ناجمة عن حالة طبية سرية - انهار عند الكشف عن خيانته.
"لقد بكيت في الأيام القليلة الأولى. ولكن ليس هناك من ينكر سلوكه المرضي النرجسي وراء ذلك"، وتابعت بالمييري: "الجرأة على وضع شخص أحبك في موقف صعب، والوقوف أمام والدي البالغ من العمر 77 عامًا وطلب الإذن بالزواج مني... هذه المحنة جعلتهم يشيخون، وهم لا يستحقون ذلك".
ومنذ وفاة إريك، أُجبرت على مغادرة شقتهما المشتركة في أستوريا، كوينز، والعودة إلى منزلها في لونغ آيلاند.
وهناك، عملت والدة بالميري وأبيها على دعمها أثناء تعاملها مع الاكتئاب الشديد والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة التي عانت منها منذ اكتشاف أفعال حبيبها القذرة.
وقالت الحبيبة المفجوعة: "لقد فقدت كل شيء... إنه خطأه. لدي كل الحق في أن أكون غاضبة بقدر ما أشعر به."