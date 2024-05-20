الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طرق بابها ذات مساء وغيّر حياتها للأفضل... علاقة حب تتحدّى فارق العمر الكبير

منوعات
2024-05-20 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طرق بابها ذات مساء وغيّر حياتها للأفضل... علاقة حب تتحدّى فارق العمر الكبير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طرق بابها ذات مساء وغيّر حياتها للأفضل... علاقة حب تتحدّى فارق العمر الكبير

طرق بابها ذات مساء وغيّر حياتها للأفضل... علاقة حب تتحدّى فارق العمر الكبير

تحدثت داون باكستر، البالغة من العمر 56 عاما، عن علاقتها الجميلة بحبيبها أنطوني الثلاثيني، بعد زواج سابق استمر لمدة 30 عامًا، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، كان أنطوني سميث، 30 عاما، يعمل في مجال الكهرباء وعارض أزياء بدوام جزئي، يعيش في الغرفة الأخرى لمنزلها.

وقالت داون إنها عندما تعرفت على أنطوني "الوسيم للغاية"، شعر كل منهما بالانجذاب من اللحظة الأولى ولكنها لم تتوقع أن تتطور الأمور بينهما.

وتحدثت داون عن جهلها بشأن الحياة الجنسية لأن زواجها السابق كان كابوسا حقيقيا مليئا بالعذاب وخاليا من الجنس والحب، ولكنها لم تتردد وسمحت له بالدخول إلى حياتها.

وعلى الرغم من توترها وخوفها، أخبرت داون أنطوني بوضعها مع الحياة الجنسية، ولم يبدِ الأخير أي انزعاج على الإطلاق وتطوع ليعلمها على كل شيء ووقعت في حبه.

وأوضحت داون أن أنطوني سبق أن واعد نساء أكبر منه وعندما يتعلق الأمر بعلاقة ناجحة، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن يجعله شخص ما سعيداً.

وكان أنطوني واضحا منذ البداية أنه لا يريد أن يكون أبا لذلك ذهبت إلى طبيبها العام للتحقق والتأكيد من أنها لا تستطيع الحمل في عمر الثالثة والخمسين.

وفي هذا السياق، عبّر الثنائي عن العشق الكبير الذي يملأ علاقتهما الفريدة من نوعها.

آخر الأخبار

منوعات

بابها

وغيّر

حياتها

للأفضل...

علاقة

تتحدّى

العمر

الكبير

LBCI التالي
في مشهد مذهل: مرّ بسرعة رهيبة وغيّر لون السماء في هذه الدول... مذنب أو نيزك؟ (فيديو)
قررا اعتماد "المدرسة العالمية" عبر السفر حول العالم لمدة عام... لن تتخيلوا ما قام به هذان الزوجان مع طفليهما!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-14

طلب منها إعداد فساتين لثلاثة من "حبيباته الخمس" ثم تزوج منها... وفارق العمر بينهما صادم!

LBCI
منوعات
2024-05-10

نجمة تنس ثلاثينية تعتزل الرياضة لتركز على منحى آخر في حياتها... ما علاقة الملابس الداخلية؟

LBCI
منوعات
06:27

بعد علاقة دامت سبع سنوات... اعتراف "وقح" من شريكها قد يدمّر حلم شابة بالزواج!

LBCI
منوعات
03:56

في مشهد مذهل: مرّ بسرعة رهيبة وغيّر لون السماء في هذه الدول... مذنب أو نيزك؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:59

هل تريدون تنظيف المقلاة والطناجر؟ استخدموا هذا المشروب الغازي الشائع! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:56

بعد ثلاثة أشهر على انتقالها إلى منزل جديد... امرأة توثق لحظة اكتشافها غرفة مخفية! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:20

"مات خطيبي يوم زفافنا"... وبعد سنوات اكتشفت حياته السرية!

LBCI
منوعات
07:32

"هاجمتني بشكل مجنون"... حبيبة عشيقها السابقة اعتدت عليها وهذا ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
عالم الطبخ
2023-09-25

"الفريكة بالخضار"...وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-09-16

باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "ليللو".. وقالب الحلوى يلفت الأنظار (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-02-17

وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون في الأزمات الدولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:12

إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

اخلاء مجمع ددة للنازحين السوريين... في مرآب المجمع كارثة بيئية وصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـUNHCR تبعث برسالة قلق لوزارة الداخلية من الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين... وتعود وتتراجع عنها

LBCI
أخبار دولية
13:52

محلل سياسي ايراني للـLBCI: وفاة رئيسي وعبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير على سياسة ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إليكم إسمي الرئيس الايراني ووزير الخارجية الايرانية المقبلين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصر للـLBCI: اللافت يكمن في تقديم الولايات المتحدة التعازي رسميا لايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

نتنياهو يواصل وضع العراقيل أمام أي تقدم من شأنه إنهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:00

مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر

LBCI
خبر عاجل
09:54

الـunhcr تسحب الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية بشأن اللاجئين...

LBCI
أخبار لبنان
03:09

الحداد الرسميّ في لبنان على وفاة رئيسي وعبد اللهيان

LBCI
آخر الأخبار
23:48

مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم

LBCI
فنّ
03:24

بعد فيديو هبة نور الفاضح والمخلّ بالآداب.. هل وقعت الأخيرة ضحية الذكاء الاصطناعي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

من الانطلاق وحتى إعلان الوفاة... هذا ما حصل مع الرئيس الايراني

LBCI
أخبار دولية
04:38

إيران تعيّن كبير المفاوضين النوويين علي باقري وزيراً للخارجية بالوكالة

LBCI
أخبار دولية
00:32

وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تحطم هليكوبتر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More