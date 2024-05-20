هل تريدون تنظيف المقلاة والطناجر؟ استخدموا هذا المشروب الغازي الشائع! (فيديو)

أثار "تيك توكر" جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته حيلة فعّالةً لتنظيف الأغراض مُستخدماً المشروب الغازي الشهير "كوكا كولا".

ونشر حساب @tavares_good_tips على تيك توك مقطع فيديو توضيحي جاء فيه: "ضع معجون الأسنان في المشروب وسوف تشكرني إلى الأبد! إنه أمر لا يصدق !!!".

وأوضح المستخدم في الفيديو العناصر التي يجب إضافتها إلى 200 مل من كوكا كولا للتأكد من أن منتج التنظيف فعال قدر الإمكان. وكانت الخطوة الأولى هي إضافة بعض معجون الأسنان إلى زجاجة المشروب الغازي، ثم إغلاق الغطاء سريعًا عندما يبدأ الفوار بشكل كبير.

وتابع: "تحتاج بعد ذلك إلى تحريكها جيدًا، وفتح الزجاجة، ثم نقلها إلى الحاوية". ثم يظهر يسكب خليط الملح وفحم الكولا في وعاء، ويطلب من المشاهدين الاحتفاظ بالزجاجة "كمقياس" للمكونات الأخرى التي سيتم إضافتها.

ويضيف الرجل ملعقة كبيرة من الملح، 200 مل من صابون الأطباق ثم يشرع في إضافة 100 مل من الماء إلى الخليط، وخلطه "جيدًا جدًا" حتى تحول إلى اللون "الأخضر الموحل". ثم يحضر زجاجة منظف فارغة ويدخل الخليط فيها، ليصبح جاهزًا للاستخدام.

ولتوضيح كيفية عمل الخليط، استخدم "مقلاة قذرة" بها أوحال "محفورة"، وقام بسكب الخليط عليها، وكانت النتائج "رائعة". وقال إن الخليط خلق "لمعانًا رائعًا للألمنيوم" وأزال الأوساخ.

وادعى أن المنتج "سيجعل يومك أسهل بكثير"، قائلاً إن المقالي الخاصة بك "ستتألق كالجديدة".