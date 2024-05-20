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عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)

منوعات
2024-05-20 | 16:27
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عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)
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عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)

شاركت شابة قصتها المذهلة حول كيفية اكتشافها أنها حامل قبل فترة وجيزة من الولادة، وروت أنها رحبت بطفلها بعد "ثلاث دفعات" فقط بعد زيارة طبيبها.

ووفق موقع "إكسبرس"، كايلا نيكول سيمبسون هي الآن أم شغوفة لابنتها ماديسون البالغة من العمر عامين، والمعروفة باسم مادي، والتي "تحبها كثيرًا".

ومع ذلك، كان وصول مادي مذهلًا للغاية، إذ لم تكن كايلا على علم بحملها على الإطلاق. في ذلك الوقت، كانت كايلا طالبة جامعية، تعاني من دورات شهرية منتظمة، ولكنها لم تستخدم وسائل منع الحمل.

الآن، ناقشت كايلا، البالغة من العمر 23 عامًا، تجربتها علنًا على موقع يوتيوب والعديد من قنوات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها استيقظت ذات صباح وهي تعاني من "ألم عشوائي في البطن" شديد لدرجة أنها "لم تستطع المشي بسبب الألم". وبعد فترة وجيزة، وجدت نفسها في المخاض.

وتصرّ الأم المقيمة في ولاية نيوجيرسي الأميركية على أنها لم تظهر أي علامات للحمل، مع عدم وجود تغير ملحوظ في حجم بطنها.

وأثناء سرد محنتها على تيك توك، كشفت أنها كانت "تنزف وتعاني من أسوأ التشنجات والآلام الحادة على الإطلاق"، ظناً بها أنها تعاني من مشاكل في المعدة.

وفي مقطع فيديو على موقع يوتيوب، أوضحت كايلا: "اعتقدت أن هذا كان غريبًا بعض الشيء لأنني انتهيت للتو من الدورة الشهرية. لقد جلست فوق المرحاض لمدة نصف ساعة. كان الألم في الغالب في الجانب الأيمن السفلي. اتصلت بأخي الذي كان في الطابق العلوي وطلبت منه أن يحضر أمي وأبي الآن، جاء والداي مسرعين إلى أعلى الدرج."

اعتقدت كايلا أنها تعاني من انفجار الزائدة الدودية وطلبت من والدتها نقلها بسرعة إلى المستشفى. عندها، أبلغ الأطباء الشابة بأنها على وشك الولادة.

@kaylanicolesimpson “You’re having a baby” #crypticpregnancy ♬ I am at ur moms house - Elizabeth Chetwynd

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