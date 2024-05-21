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شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!

منوعات
2024-05-21 | 02:47
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شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!
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شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!

يتم الاحتفال باليوم العالمي للشاي في 21 أيار من كل عام. وفي هذا اليوم، يتحد عشاق الشاي للاحتفال بمشروبهم المفضل. 

ويعزز اليوم العالمي للشاي أيضًا سبل الحفاظ على إنتاج واستهلاك الشاي. وفي هذا اليوم، يمكننا أيضًا أن نتعرف على أهمية هذا المشروب في مكافحة الجوع والفقر. 

قد تتفاجأ عندما تعرف أن الشاي هو المشروب المفضل لدى الملايين حول العالم. 

وفي كل ثانية، يستهلك الإنسان 25000 كوب من الشاي، أي أنه يتم استهلاك أكثر من ملياري كوب من الشاي يوميًا. 

تاريخ اليوم العالمي للشاي
في عام 2005، اجتمعت الدول المنتجة للشاي للاحتفال باليوم العالمي للشاي. وكانت هذه الدول سريلانكا ونيبال وإندونيسيا وكينيا وماليزيا وأوغندا. 

وفي عام 2019، قررت المجموعة الحكومية الدولية المعنية بالشاي الاحتفال باليوم الدولي للشاي في 21 أيار. وقالت الأمم المتحدة نعم للاحتفالات في 21 كانون الأول 2019. وتم الاحتفال بأول يوم دولي رسمي للأمم المتحدة للشاي في 21 أيار 2020.

وتشير التوقعات إلى أنه مع زيادة عدد سكان العالم، فإن عدد شاربي الشاي سيزداد أيضًا. 

ويتمتع الشاي بشعبية كبيرة في الهند والصين. وتمثل هاتان الدولتان وحدهما 37% من إجمالي سكان العالم، مما يعني أن عددًا كبيرًا من محبي الشاي يقيمون في الهند والصين. 

ووفقا للأسطورة، اكتشف الإمبراطور الصيني شين هونغ الشاي عندما تطايرت أوراق شجرة في وعاء من الماء المغلي. لقد أحب السائل الساخن ولم تنظر البشرية إلى الوراء منذ ذلك الحين.

وإلى جانب شربه للتذوق، هناك عدد لا بأس به من الفوائد الصحية لشرب الشاي. يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتساعد على فقدان الوزن، وحماية العظام، ومنع فقدان الأسنان، وتعزيز جهاز المناعة، وتساعد في مكافحة السرطان، وتهدئة الجهاز الهضمي، واسترخاء الجسم. كما أن شاربي الشاي المعتادين هم أقل عرضة للوفاة المبكرة. 

ويشرب شاربي الشاي المعتاد المشروب ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. 

ويبدو أن الشاي الأخضر له فوائد صحية أكثر من الشاي الأسود.

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