الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علمت بخيانة زوجها بأغرب طريقة ممكنة... ما أكله الكلب كشف المستور؟!

منوعات
2024-05-21 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علمت بخيانة زوجها بأغرب طريقة ممكنة... ما أكله الكلب كشف المستور؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
علمت بخيانة زوجها بأغرب طريقة ممكنة... ما أكله الكلب كشف المستور؟!

أدت رحلة طارئة إلى الطبيب البيطري إلى ظهور سر غامض بطريقة غير متوقعة.

ووجدت طبيبة بيطرية شابة نفسها في يومها الأول في وظيفة جديدة في وسط تداعيات دراماتيكية بين زوجين، عندما كشفت محتويات معدة جروهما عن دليل على وجود علاقة غرامية مشبوهة.

ووفقًا لهذه الطبيبة البيطرية، كان الجرو المسكين مريضًا للغاية عندما وصل، وأظهرت الأشعة السينية وجود انسداد في بطنه. وقد توصلت الجراحة، التي كانت ناجحة لحسن الحظ، إلى أن ملابس داخلية نسائية مثيرة تسببت في الانسداد المؤلم، وأن هذه الملابس لا تخص الزوجة، وفق ما نقل موقع ميرور.

وكتبت الطبيبة البيطرية البالغة من العمر 26 عامًا على موقع Reddit: "وصل جرو مريض جدًا، وأجرينا له أشعة سينية، ووجدنا شيئًا يعيقه، وأجرينا له عملية جراحية، وتبين أنه كان عبارة عن ملابس داخلية مثيرة، وضعناها جانبًا. وعندما حضرت الزوجة وشرحنا لها ما وجدناه، قالت: "هذه الملابس ليست لي!" واتصلت بزوجها وهي تصرخ في وجهه، وتبين أنه كان يخونها وأن هذه الملابس المثيرة تعود الى عشيقته السرية".

وتابعت: "يا لها من طريقة فظيعة لاكتشاف خيانة زوجك لك. لكن هذا هو أول يوم لي في وظيفتي. آمل أن تطلقه وتشعر بالتحسن قريبًا."

آخر الأخبار

منوعات

بخيانة

زوجها

بأغرب

طريقة

ممكنة...

الكلب

المستور؟!

LBCI التالي
وصيفة شرف تركت حفل زفاف صديقتها بعد اكتشافها السر الفظيع... اليكم ما حصل!
شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-16

زوجها خانها مع ابنة أختها البالغة 15 سنة... انتقمت منه بطريقة لا تصدق وسلمت نفسها: عقوبتي له كانت عادلة!

LBCI
فنّ
2024-04-19

نجم أميركي احتفل بعيد ميلاد زوجته بأغرب طريقة: صورة لها على كرسي المرحاض! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-03-25

شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!

LBCI
منوعات
2024-03-17

بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:08

في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)

LBCI
منوعات
07:13

وصيفة شرف تركت حفل زفاف صديقتها بعد اكتشافها السر الفظيع... اليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
02:47

شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!

LBCI
منوعات
16:27

عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-01-11

إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟

LBCI
منوعات
2024-05-05

"غوغل تدمّر حياتنا"... سكان منطقة بريطانية يعانون من واقع مرير: أمراض صحية وغيرها!

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-19

الخطة الامنية مستمرة وعلى كل مخالف تسوية أوضاعه

LBCI
منوعات
2023-08-23

أطفال جيل الـ2000 و Kids Power... أمبروزيا وبابوف وغلو غلو الكلون: هل تذكرون شخصيات البرنامج وأغانيه؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:58

الأنصاري: من السابق لأوانه أن تعلق الدوحة على قرار المدعي العام للجنائية الدولية

LBCI
أخبار دولية
07:56

الآلاف يشيّعون الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في شوارع تبريز

LBCI
أخبار دولية
03:43

الحوثيون في اليمن أسقطوا مسيرة أميركية فوق محافظة البيضاء

LBCI
أخبار دولية
02:55

بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في مدينة تبريز (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:37

خريجون بجامعة ييل الأميركية ينسحبون من حفل للتخرج دعما للفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
01:02

بايدن: هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"

LBCI
أخبار دولية
14:12

إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:15

هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها

LBCI
خبر عاجل
09:02

معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
05:36

بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات

LBCI
صحف اليوم
23:39

الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
امن وقضاء
11:51

مذكرة توقيف غيابية في حق دكتور فود

LBCI
أمن وقضاء
01:53

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في محلة الدورة وتُلقي القبض على الفاعل وشريكه

LBCI
اقتصاد
02:00

إنخفاض بأسعار المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More