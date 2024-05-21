في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)

أنهى مغني راب حياته عن طريق الخطأ أثناء تصوير مقطع فيديو مباشر على إنستغرام، بعد أن صوب مسدسا نحو رأسه وضغط على الزناد.

وأكدت الشرطة لصحيفة "ذا بوست" الأميركية أنه تم العثور على مغني الراب، البالغ من العمر 17 عامًا، متوفياً في سوفولك بولاية فيرجينيا، في 15 أيار.

وبحسب رجال الشرطة، يُعتقد أن المراهق توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري في الرأس.

ولم تؤكد الشرطة اسم المراهق المتوفى، لكن لقطات منفصلة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مغني الراب رايلو هانشو، ومقره سوفولك، وهو يغني أمام الكاميرا بينما يلعب بمسدس مزود بمنظار ليزر أخضر.

وفي سياق الفيديو، وجّه الفتى سلاحه نحو رأسه قبل انطلاق الطلقة النارية من المسدس عن طريق الخطأ ما أدّى إلى سقوطه واهتافئه عن الأنظار أمام الكاميرا.