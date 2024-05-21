بعد تعرضها لإصابة خطيرة... شابة تجني مبلغاً خيالياً بهذه الطريقة!

بعد تعرضها لإصابة خطيرة... شابة تجني مبلغاً خيالياً بهذه الطريقة!



كشفت الشابة "كلوي ويلش" أنها تتقاضى حوالي 5 آلاف جنيه إسترليني شهريًا من خلال حضورها الكثيف على موقع "OnlyFans"، كما أنها تتظاهر بأنها تعاني من كسور في جسدها، وفق ما نقل موقع