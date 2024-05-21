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وفاة شخص ووقوع إصابات إثر تعرّض رحلة للخطوط السنغافورية لمطبّات شديدة
منوعات
2024-05-21 | 12:00
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وفاة شخص ووقوع إصابات إثر تعرّض رحلة للخطوط السنغافورية لمطبّات شديدة
وفاة شخص ووقوع إصابات إثر تعرّض رحلة للخطوط السنغافورية لمطبّات شديدة
لقي شخص حتفه وأصيب 30 بجروح الثلاثاء عندما تعرّضت طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية السنغافورية إلى مطبّات شديدة أثناء رحلة من لندن وأُجبرت على القيام بهبوط اضطراري في بانكوك.
وسارعت مركبات الطوارئ إلى المدرج في مطار العاصمة التايلاندية الرئيسي بعدما هبطت الرحلة "إس كيو321" المتوجهة إلى سنغافورة.
وتُعد الحادثة الأخيرة من نوعها المرتبطة بطائرة بوينغ بعدما انفصل لوح عن جسم طائرة "737 ماكس" تابعة لشركة ألاسكا ايرلاينز في كانون الثاني وحادثي تحطّم داميين في 2018 و2019.
وقالت الخطوط السنغافورية إن الرحلة أقلعت من مطار لندن هيثرو و"واجهت مطبّات شديدة في طريقها"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت الشركة في بيان على فيسبوك "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة بوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة الى أن الطائرة كانت تقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".
وأفادت الشركة بأن "18 شخصا أدخلوا إلى المستشفى. ويخضع 12 آخرون إلى العلاج في المستشفيات"، من دون أن تقدّم تفاصيل عن طبيعة الإصابات ومدى خطورتها، وقالت "نقدم خالص اعتذارنا عن التجربة الصادمة التي عانى منها ركابنا وأفراد طاقمنا على متن هذه الرحلة. نقدّم جميع المساعدات اللازمة في هذا الوقت الصعب".
وأشارت بيانات تعقّب الرحلة إلى أن الطائرة انخفضت أكثر من 1800 متر في غضون خمس دقائق فقط فوق بحر أندمان.
وتأتي الحادثة فيما تشهد أجزاء من تايلاند عواصف رعدية خلال الموسم السنوي الماطر في البلاد.
وأعرب وزير النقل السنغافوري تشي هونغ تات على فيسبوك عن "حزنه العميق" جراء الحادثة وقدّم تعازيه لعائلة المتوفى.
وكانت قد شهدت شركة صناعة الطائرات العملاقة بوينغ سلسلة أزمات في السنوات الأخيرة وأعلنت في آذار مغادرة رئيسها التنفيذي ديف كالهون فيما تواجه انتقادات كثيفة تتعلّق بالسلامة ومعايير التصنيع.
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