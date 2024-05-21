للترحيب والفرح بحلول فصل الربيع... الجزائر تحتفل من خلال لعبة تاكورث هوكي التراثية

حلّ الربيع في الأطلس البليدي، شمال الجزائر، وتم الاحتفال هذا العام بعودة لعبة ثاكورث القديمة التي تجمع بين رياضتَي الهوكي على العشب والكريكت، وتُستخدم أيضًا وسيلةً لحل النزاعات بين سكان القرى الأمازيغية.ويفتخر أحمد يطو، أحد ممارسي هذه اللعبة التراثية، بمساهمته في الحفاظ عليها، ويقول في تصريح لوكالة فرنس برس "لقد ورثناها من أسلافنا منذ زمن بعيد. تلعبها قبائلنا الأمازيغية. نخوض مبارياتها كل عام عند حلول فصل الربيع، بمعدّل سبع مرات في شهر أيار".وتُلعب ثاكورث باستخدام "أمجفاف"، وهي كلمة أمازيغية تشير إلى العصا الخشبية، أما العنصر الآخر في هذه اللعبة، فهو كرة مصنوعة من ألياف شجرة الخلنج.ويوضح عمر دربال لوكالة فرنس برس أنه يصنع هذه الكرة "من خشب الخلنج"، ويشرح أن "هذه الشجرة تتميز بخشبها الصلب الذي يختلف بين الأحجام الكبيرة والصغيرة"، مشيرًا إلى أن "الجذوع الصغيرة هي المفضّلة لأنها سهلة النحت على عكس الكبيرة".وتتواجد هذه اللعبة التي تعود إلى العصور القديمة، مع بعض التغييرات، في بلدان أخرى في شمال أفريقيا من المغرب إلى ليبيا، وتُتلى سورة الفاتحة قبل بدء اللعب.وقال رابح زغميم البالغ 68 عاماً، وهو ايضاً من لاعبي ثاكورث "ورثنا هذه اللعبة من آبائنا وأجدادنا. كان آباؤنا يأخذوننا لمتابعة هذه اللعبة في طفولتنا لنتعلم اللعب بها، ونسعى بدورنا اليوم إلى تعريف هذا الجيل الجديد بها".وترى المؤرخة والباحثة في التراث راضية بلجدوي أن "هذه اللعبة هي امتداد للطبيعة ومن اجل الطبيعة"، وتلاحظ أنها "ترمز إلى الترحيب والفرح بحلول الربيع، فهي تُلعب بسعادة وابتهاج".كذلك يفيد عمر حمادوش البالغ 76 عاماً، وهو احد سكان المنطقة، بأن هذه اللعبة تشكّل أيضا وسيلة لفضّ النزاعات، موضحا ان الترفيه "فرصة للاجتماع وحل المشاكل بين الناس".