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على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان

منوعات
2024-05-21 | 14:00
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على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان
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على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان

على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان

يتلو شعراء من طالبان قصائد أمام حشد كبير من المؤيدين أصلاً للحركة، يمدحون فيها حكّام أفغانستان الذين استعادوا السلطة في كابول عام 2021.

وبالقرب من قاعدة بغرام الجوية المهجورة، وهي مركز سابق لقوات حلف شمال الأطلسي، جمعت السلطات عدداً من الشعراء المولجين إغداق المديح على الإمارة الإسلامية.

ومجّد شاعر يُكنّى بطالب عمر في قصيدته القوى التي قال إنها "هزمت هذا الجبل المليء بالغطرسة"، أي القوى الأجنبية التي كانت موجودة في أفغانستان بين العامين 2001 و2021.

وفي قاعة الاحتفالات الكبرى، كان عشرات الرجال يحملون بنادقهم الآلية وهم يستمعون إلى القراءات الشعرية التي أقيمت في ولاية بروان، وكان حضورها محصوراً بالرجال.

وقال أحد هؤلاء الشعراء ويدعى سميع الله حماس لوكالة فرانس برس "علينا جميعا أن نكون متحدين ونعيش تحت سقف واحد للنظام الإسلامي ويمدّ بعضنا يده إلى الآخر بروح الأخوّة".

واضاف الشاب على هامش اللقاء الذي اقيم في حديقة ضخمة تضم المئات من أشجار الأرجوان المزهرة "هذه هي الأفكار التي نعبّر عنها في شعرنا".

وتولّت حركة طالبان مجدداً مقاليد السلطة في كابول قبل نحو ثلاث سنوات، وفرضت رؤيتها الصارمة للثقافة على أكثر من 40 مليون أفغاني.

فوسائل الإعلام أُسكِتَت، والموسيقى حُظِرَت فعلياً، وغالباً ما تُمسَح الوجوه من اللوحات الإعلانية في المدن، وغابت تقريباً الصناعة السينمائية والتلفزيونية الأفغانية المحدودة، ولم تعد المسلسلات موجودة، وأقفلت دور السينما كلها تقريباً، لكنّ الشعر بقي أحد المجالات الفنية النادرة التي يحاول الإفادة منها بطريقة جديدة حُكّام أفغانستان.

فشغف الأفغان بالشعر مستمر منذ قرون، وهو عابر للزمن والانقسامات العرقية واللغوية.

وتحظى قصائد "لانداي" في التقليد البشتوني، و"روباي" في التقليد الداري، بشعبية كبيرة منذ زمن طويل، وهي قصائد قصيرة جداً، يسهل حفظها، وتتمحور هذه القصائد على الحب والإسلام والتمرد، واستخدمتها النساء مثلاً في عهد طالبان للتعبير عن غضبهن من الإجراءات القمعية التي تعرّضن لها.

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