الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان
منوعات
2024-05-21 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان
على الرغم من قيودها المتشددة... الشعر في أفغانستان مستمر كما تطلبه طالبان
يتلو شعراء من طالبان قصائد أمام حشد كبير من المؤيدين أصلاً للحركة، يمدحون فيها حكّام أفغانستان الذين استعادوا السلطة في كابول عام 2021.
وبالقرب من قاعدة بغرام الجوية المهجورة، وهي مركز سابق لقوات حلف شمال الأطلسي، جمعت السلطات عدداً من الشعراء المولجين إغداق المديح على الإمارة الإسلامية.
ومجّد شاعر يُكنّى بطالب عمر في قصيدته القوى التي قال إنها "هزمت هذا الجبل المليء بالغطرسة"، أي القوى الأجنبية التي كانت موجودة في أفغانستان بين العامين 2001 و2021.
وفي قاعة الاحتفالات الكبرى، كان عشرات الرجال يحملون بنادقهم الآلية وهم يستمعون إلى القراءات الشعرية التي أقيمت في ولاية بروان، وكان حضورها محصوراً بالرجال.
وقال أحد هؤلاء الشعراء ويدعى سميع الله حماس لوكالة فرانس برس "علينا جميعا أن نكون متحدين ونعيش تحت سقف واحد للنظام الإسلامي ويمدّ بعضنا يده إلى الآخر بروح الأخوّة".
واضاف الشاب على هامش اللقاء الذي اقيم في حديقة ضخمة تضم المئات من أشجار الأرجوان المزهرة "هذه هي الأفكار التي نعبّر عنها في شعرنا".
وتولّت حركة طالبان مجدداً مقاليد السلطة في كابول قبل نحو ثلاث سنوات، وفرضت رؤيتها الصارمة للثقافة على أكثر من 40 مليون أفغاني.
فوسائل الإعلام أُسكِتَت، والموسيقى حُظِرَت فعلياً، وغالباً ما تُمسَح الوجوه من اللوحات الإعلانية في المدن، وغابت تقريباً الصناعة السينمائية والتلفزيونية الأفغانية المحدودة، ولم تعد المسلسلات موجودة، وأقفلت دور السينما كلها تقريباً، لكنّ الشعر بقي أحد المجالات الفنية النادرة التي يحاول الإفادة منها بطريقة جديدة حُكّام أفغانستان.
فشغف الأفغان بالشعر مستمر منذ قرون، وهو عابر للزمن والانقسامات العرقية واللغوية.
وتحظى قصائد "لانداي" في التقليد البشتوني، و"روباي" في التقليد الداري، بشعبية كبيرة منذ زمن طويل، وهي قصائد قصيرة جداً، يسهل حفظها، وتتمحور هذه القصائد على الحب والإسلام والتمرد، واستخدمتها النساء مثلاً في عهد طالبان للتعبير عن غضبهن من الإجراءات القمعية التي تعرّضن لها.
آخر الأخبار
منوعات
الرغم
قيودها
المتشددة...
الشعر
أفغانستان
مستمر
تطلبه
طالبان
التالي
شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!
عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-08
متحدث بإسم طالبان: مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 في انفجار في شمال أفغانستان
آخر الأخبار
2024-05-08
متحدث بإسم طالبان: مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 في انفجار في شمال أفغانستان
0
أخبار دولية
2024-03-05
انفجار في قاعدة لطالبان في شمال شرق أفغانستان
أخبار دولية
2024-03-05
انفجار في قاعدة لطالبان في شمال شرق أفغانستان
0
فنّ
06:08
وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض
فنّ
06:08
وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض
0
صحف اليوم
23:39
الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:39
الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:05
"اهتمام زوجها بها ساعدها على التعافي ولكن"... مسعف يروي ما حصل مع امرأة مسنة
منوعات
15:05
"اهتمام زوجها بها ساعدها على التعافي ولكن"... مسعف يروي ما حصل مع امرأة مسنة
0
منوعات
14:40
متلازمة توريت... ما عانى منه هذا الرجل كان محرجًا بشكل لا يُصدّق
منوعات
14:40
متلازمة توريت... ما عانى منه هذا الرجل كان محرجًا بشكل لا يُصدّق
0
منوعات
14:02
أهانتها أمام الحضور ووجهت لها أبشع التهم... هكذا اندلع خلاف بين شابة وحماتها خلال احتفالات الزفاف!
منوعات
14:02
أهانتها أمام الحضور ووجهت لها أبشع التهم... هكذا اندلع خلاف بين شابة وحماتها خلال احتفالات الزفاف!
0
منوعات
13:30
القضاء البريطاني يرفض إدراج روبرت موردوك في دعوى شارك برفعها الأمير هاري... وهذه التفاصيل
منوعات
13:30
القضاء البريطاني يرفض إدراج روبرت موردوك في دعوى شارك برفعها الأمير هاري... وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-05-20
مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر
خبر عاجل
2024-05-20
مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر
0
فنّ
2024-05-20
وريث فريد الأطرش يقاضي نانسي عجرم: نحن بصدد جريمة يعاقب عليها القانون
فنّ
2024-05-20
وريث فريد الأطرش يقاضي نانسي عجرم: نحن بصدد جريمة يعاقب عليها القانون
0
أخبار لبنان
08:38
حماده يزور رئيس الكتائب متضامنًا
أخبار لبنان
08:38
حماده يزور رئيس الكتائب متضامنًا
0
فنّ
03:06
إبنة طوني عيسى تركض في مطار بيروت لاستقبال والدها بحرارة (فيديو)
فنّ
03:06
إبنة طوني عيسى تركض في مطار بيروت لاستقبال والدها بحرارة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لماذا شغل عرض أزياء في السعودية العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لماذا شغل عرض أزياء في السعودية العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار لبنان
13:20
"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية
أخبار لبنان
13:20
"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
2
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
3
أمن وقضاء
05:36
بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات
أمن وقضاء
05:36
بيان للجيش حول شاحنة البترون المحمّلة بالمسدسات
4
فنّ
07:25
بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا
فنّ
07:25
بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا
5
صحف اليوم
23:39
الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:39
الخطة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى... وهذا ما قاله مصدر في "الداخلية" لـ"الشرق الأوسط"
6
فنّ
06:08
وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض
فنّ
06:08
وفاة مصفف الشعر طوني صوايا... ومايا دياب تودعه: انت Tonton اللي ما بيتعوّض
7
أمن وقضاء
01:53
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في محلة الدورة وتُلقي القبض على الفاعل وشريكه
أمن وقضاء
01:53
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في محلة الدورة وتُلقي القبض على الفاعل وشريكه
8
اقتصاد
02:00
إنخفاض بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:00
إنخفاض بأسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More