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ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!
منوعات
2024-05-21 | 12:10
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ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!
ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!
تحدثت تيا بوندارشوك عما حدث مع ابنتها غرايسي البالغة من العمر أربع سنوات عندما كانت ذاهبة لتتلقى اللقاحات الروتينية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت الطفلة غرايسي سعيدة تمامًا وبصحة جيدة قبل أن تحصل على هذه اللقاحات، لأنه في اليوم التالي للتلقيح ارتفعت درجة حرارتها وأصيبت بتشنجات حموية.
ومع ذلك، فإن التشنجات الحموية ليست من الآثار الجانبية غير المعتادة للقاح، ولكن ما أثار حيرة والدتها والأطباء كان التدهور المستمر لصحة غرايسي، إذ عانت من نوبات عدة من دون معرفة السبب خلفها.
وقالت والدة غرايسي إن ابنتها ببساطة تفقد ذاكرتها بشكل كلي عندما تراودها هذه النوبات، وما زاد الأمر صعوبة كان تعرُّض منزل العائلة لإعصار عنيف، الأمر الذي دمّر الألعاب التي كانت تستخدمها تيا لاستعادة ذاكرة ابنتها.
وقالت تيا بحرقة إن ابنتها تنظر إليها وليس لديها أي فكرة عن هوية والدتها، وتقوم بالصراخ وبضربها عندما تحدث تلك النوبات التي تستمر لنصف ساعة وقد تصل إلى يوم ونصف أحيانا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءًا بمرور الوقت.
وتمكنت تيا من الاحتفاظ بألبوم صور العائلة بعد الإعصار وتقوم بالاطلاع عليه مع ابنتها لمحاولة مساعدتها على تذكر هويتها ولكن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة السبب أو العلاج المناسب الذي قد يساعد غرايس على التخلص من نوبات فقدان الذاكرة.
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