ابنة الـ4 سنوات تفقد ذاكرتها لمرات عدة في اليوم نفسه... والأطباء عاجزون عن معالجة تلك النوبات!

شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!

شعبيته ضخمة عالمياً وفوائده متنوعة... في اليوم العالمي للشاي: إليكم الأسطورة المميزة خلف اكتشافه!

عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)