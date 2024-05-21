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أهانتها أمام الحضور ووجهت لها أبشع التهم... هكذا اندلع خلاف بين شابة وحماتها خلال احتفالات الزفاف!
منوعات
2024-05-21 | 14:02
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أهانتها أمام الحضور ووجهت لها أبشع التهم... هكذا اندلع خلاف بين شابة وحماتها خلال احتفالات الزفاف!
أهانتها أمام الحضور ووجهت لها أبشع التهم... هكذا اندلع خلاف بين شابة وحماتها خلال احتفالات الزفاف!
أثارت عروس جدلا حادا بعد أن ادّعت أن حماتها حاولت إفساد يوم زفافها، وكشفت تفاصيل الخلاف بينهما، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قالت الشابة إن حماتها لم ترغب في المجيء إلى حفل زفافها، كما اتهمتها بأنها لم تقم ببناء علاقة عائلية جيدة، مع العلم أن هذه الاتهامات أتت بعد علاقة حب جمعتها بابن الأخيرة لمدة ثماني سنوات.
وخلال الحفل الذي سبق الزفاف أخبرت الحضور خلال خطابها كيف دفعت أكثر من 1000 دولار لإقامة العشاء،علمًا أنها اختارت الخيار الأرخص الذي لا يتلاءم مع توقعات الثنائي.
وبعد انتهاء العشاء، قالت لها حماتها ألا تشعر بالإهانة، لكن هذا اليوم يتعلق بابنها فقط لذلك لم تذكر العروس ضمن خطابها، كما اتهمتها في الليلة نفسها بتدمير العلاقة بينها وبين ابنها.
ومدحت المرأة الوصيفات يوم الزفاف ولكنها لم تتوجه للعروس بأي كلمة جميلة، كما اشتكت من الوقت المحدد لالتقاط الصور العائلية قائلة إنها تريد الانضمام إلى الكوكتيل لأنه كان هناك "أشخاص يريدون التحدث معها".
ورقصت الأم مع ابنها في محاولة منها لاستفزاز العروس، وتحدثت بصوت مرتفع للغاية خلال خطابها كما اشتكت عندما كان والد العروس يتلو كلمته قائلة إنه "استغرق وقتًا طويلاً".
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