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متلازمة توريت... ما عانى منه هذا الرجل كان محرجًا بشكل لا يُصدّق

منوعات
2024-05-21 | 14:40
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متلازمة توريت... ما عانى منه هذا الرجل كان محرجًا بشكل لا يُصدّق
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متلازمة توريت... ما عانى منه هذا الرجل كان محرجًا بشكل لا يُصدّق

متلازمة توريت... ما عانى منه هذا الرجل كان محرجًا بشكل لا يُصدّق

تحدث توم، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يدير أعماله الخاصة في مجال البستنة، عما كانت تسببه له النزهات الاجتماعية لأنه كان يعاني من حالة عصبية نادرة.

وفي التفاصيل، عانى توم منذ مراهقته من متلازمة توريت، وهي حالة عصبية تؤثر على حوالي 300 ألف شخص في المملكة المتحدة، إذ تجعلهم يصدرون أصواتًا أو حركات تُعرف بالتشنجات اللاإرادية.

وفي حالة توم، تغيرت هذه التشنجات اللاإرادية على مر السنوات وتحولت من الرمش أو النقر على الفك والشخير وركل ساقه بشكل عشوائي إلى بصق شبه مستمر.

وقال توم، الذي يعيش مع زوجته إميلي التي تعمل في الموارد البشرية، إن هذه الحالة استمرت لفترة طويلة وكانت الأصعب، وكان يكره ذلك تمامًا لأنه كان يشعر بالخجل الجديد.

وخضع توم لعملية جراحية مدتها خمس ساعات لوضع قطبين كهربائيين في دماغه، حيث ترسل هذه الأقطاب الكهربائية نبضات كهربائية تعمل على تهدئة النشاط في جزء من دماغه الذي يُعتقد أنه يسبب أعراضه.

ولم يكن هناك ما يضمن نجاح هذه العملية وكانت المخاطر كبيرة، إذ حذّره الأطباء من خطر حدوث سكتة دماغية أو تغيرات في الشخصية أو التهابات أو وفاة، ولكن الأمر كان يستحق هذه المخاطرة لأن العملية غيرت حياته.

وشرح توم أن البصقة توقفت كليا، كذلك التشنجات اللاإرادية الاخرى كاصدار اصوات أثناء التكلم وهذا ما أحدث فرقًا كبيرًا في حياة توم وزادت ثقته بنفسه أكثر.
 

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