اعتقدت أن زوجها لم يعد مهتمًا لأمرها... ما اكتشفته لاحقا تخطى توقعاتها!

اعتقدت أن زوجها لم يعد مهتمًا لأمرها... ما اكتشفته لاحقا تخطى توقعاتها!



كشفت امرأة أُصيب زوجها بالخرف في الثلاثينيات من عمره، كيف ظنّت أن تغير سلوك زوجها عبارة عن نقص في الاهتمام أو الحب ولكنها اكتشفت سببًا مختلفًا خلف هذا التبدّل.



وفي التفاصيل، تزوجت كريستين من لي هولواي في ماوي عام 2015، ولكن في غضون أشهر أصبح زوجها الرائع والمذهل شخصًا مختلفًا تمامًا، وخافت المرأة أن تكون المشكلة كامنة في زواجها.



وفي عام 2017، أخبر عالم النفس العصبي الزوجين أن لي البالغ من العمر 35 عامًا كان يعاني من المراحل الأولى من الخرف الجبهي الصدغي، وهو شكل نادر وعدواني من المرض الذي يصيب الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم.



واضطُر الثنائي على العيش بشكل منفصل لأن لي كان يشكل خطرا على حياة ابنهما حتى ولو كان ذلك عن غير قصد، وكانت كريستين تشعر بالوحدة طيلة هذا الزواج.



وعلى عكس مرض الزهايمر، الذي يؤثر بشكل ملحوظ على ذاكرة الشخص، يظهر الخرف الجبهي الصدغي أولا على شكل تغيرات في الشخصية والسلوك بحيث تصبح الطباع الطيبة متمردة ولا مبالية، وتتشاجر مع الأصدقاء وتفقد الاهتمام بالنظافة الشخصية.



ومن العلامات الأخرى لمرض الخرف الجبهي الصدغي، السلوكيات القهرية مثل مشاهدة فيلم عشر مرات متتالية أو عد الأشجار في الفناء الخلفي بشكل مهووس، أو التفاعلات القتالية مع أشخاص آخرين.