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ذهبت مع عائلتها الصغيرة للاحتفال بعيد الأم... ما حصل مع ابن إحدى صانعات المحتوى كان مدمّرًا!

ذهبت مع عائلتها الصغيرة للاحتفال بعيد الأم... ما حصل مع ابن إحدى صانعات المحتوى كان مدمّرًا!



غرق ابن صانعة المحتوى ياسمين يونغ البالغ من العمر عامين بشكل مأساوي في مسبح أحد الفنادق بينما كانا نائمين في الغرفة المجاورة.



وفي التفاصيل، لجأت ياسمين يونغ إلى منصة انستغرام لتبلغ متابعيها بالأخبار المؤلمة عن وفاة ابنها إنزو، وذلك بعد ذهاب العائلة المكونة من ثلاثة أفراد إلى أحد الفنادق للاحتفال بعيد الأم.



وكان إنزو مستلقيًا على سرير الفندق، ونام كل من والديه ولكنهما لم يعثرا على الطفل عند استيقاظهما.



وعندما لاحظت ياسمين أن باب حمام السباحة الداخلي كان مفتوحًا، وجدت إنزو غارقًا في حمام السباحة، وأسرعت الأم مرعوبة، لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل، لكنه لم يتجاوب معها.



وتم نقل إنزو إلى مستشفى قريب، حيث تمكن المسعفون من إنعاش نبضات قلبه لفترة وجيزة ولكن للأسف فشلوا في استعادة وعيه، وتوفي بعد أيام قليلة. المصدر