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لم تعلم بأنها حامل إلا في الأشهر الأخيرة... أم تكتشف حملها بطريقة مدهشة!

لم تعلم بأنها حامل إلا في الأشهر الأخيرة... أم تكتشف حملها بطريقة مدهشة!







وفي التفاصيل، كانت ليلي سومرتون العشرينية، لا تزال تعاني من الدورة الشهرية ولم تظهر عليها أي أعراض تشير إلى أنها حامل، إلى أن شعرت بتحرك شيئ ما داخل بطنها أثناء الاستلقاء.



وأجرت ليلي اختبارًا للتأكد فقط، وكان إيجابيا بالفعل وكانت في أسبوعها الـ 24 وتعاني من حمل خفي.



وفي هذا الإطار يحصل الحمل الخفي عندما لا تعلم المرأة بأنها حامل إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حتى قبل المخاض. أصيبت امرأة بالصدمة عندما علمت أنها حامل في الشهر السادس، لأنها لم تشعر بأي من أعراض الحمل ولم يتغير حجم بطنها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت ليلي سومرتون العشرينية، لا تزال تعاني من الدورة الشهرية ولم تظهر عليها أي أعراض تشير إلى أنها حامل، إلى أن شعرت بتحرك شيئ ما داخل بطنها أثناء الاستلقاء.وأجرت ليلي اختبارًا للتأكد فقط، وكان إيجابيا بالفعل وكانت في أسبوعها الـ 24 وتعاني من حمل خفي.وفي هذا الإطار يحصل الحمل الخفي عندما لا تعلم المرأة بأنها حامل إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حتى قبل المخاض.