وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)

نشر لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي صورةً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أظهر فيها بطن زوجته المنتفخ انتظاراً لمولودهما الأول.

وكان عرقجي قد أعلن في شهر آذار عن حمل زوجته تمارا زنتوت، إلا انه لم يتم الكشف عن جنس الجنين.

وعلّق نجم كرة السلة اللبنانية على المنشور بالقول: "لا يسعنا الانتظار لمقابلتك".

ويُذكر أن وائل عرقجي احتفل مؤخراً بفوز فريق الرياضي ضمن بطولة لبنان لكرة السلة وذلك بعد مواجهة فريق الحكمة في النهائيات.