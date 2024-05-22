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بفضل شجاعة شبّان... نجاح عملية إنقاذ طفلين من حريق في بلد عربي (فيديو)

منوعات
2024-05-22 | 07:33
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بفضل شجاعة شبّان... نجاح عملية إنقاذ طفلين من حريق في بلد عربي (فيديو)
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بفضل شجاعة شبّان... نجاح عملية إنقاذ طفلين من حريق في بلد عربي (فيديو)

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب وهم ينقذون طفلين من حريق شب في منزل عائلتهما بمدينة تمارة، الواقعة جنوب العاصمة الرباط.

الفيديو أظهر الشبان وهم يصعدون إلى سطح المبنى الذي اندلع فيه الحريق، حيث قام أحدهم بالقفز إلى شرفة نافذة المنزل المتضرر، وتمكن من إخراج الطفلين المحاصرين الذين كادا يختنقان. ثم ساعده الآخرون في سحب الطفلين إلى أعلى المبنى، لينجحوا في إنقاذ حياتهما قبل وصول فرق الإطفاء لإخماد الحريق.

ولاقى هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً وإشادة بسلوك الشباب الشجاع. وأكد أحد المعلقين قائلاً: "يستحق هؤلاء الأبطال وسام شرف وإدخالهم الحماية المدنية برتب محترمة، لأنهم يظهرون الشجاعة والقوة والإنسانية".

وأضاف معلق آخر: "شكراً لهؤلاء الشباب الرائعين الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين بشكل تلقائي. مقطع مؤثر ومنظر لا يمكن للكلمات وصفه".

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