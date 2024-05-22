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إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)
منوعات
2024-05-22 | 08:11
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إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)
إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)
انشغل رواد مواقع التواصل بالإشكال الذي حصل على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي لعام 2024 بين المغنية الأميركية كيلي رولاند وأحد العاملين فيه.
وفي التفاصيل، وبّخت رولاند حارسة الأمن في المهرجان أثناء صعودها السلالم المؤدية إلى القصر لحضور العرض الأول للفيلم الفرنسي Marcello Mio.
وظهرت رولاند وهي ترفع إصبعها بوجه السيّدة التي كانت تقوم بإرشادها إلى المكان باستخدام ذراعها.
وكشف مصدر واسع الاطلاع أن الإشكال حصل لأن العاملين تعاملوا بشكل عدواني مع المغنية التي حاولت تجاهلهم.
وقال المصدر: "وصلت كيلي إلى الدرج وتصادمت مع المرأة وقامت بتوبيخها بعدما طلبت منها الأخيرة التحرك ومتابعة سيرها أثناء قيامها بالتلويح للجمهور والتقاط الصور".
المصدر
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