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اكتشفت خيانة زوجها لها مع صديقة طفولتها...انتقامها كان "نارياً"!
منوعات
2024-05-22 | 10:24
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اكتشفت خيانة زوجها لها مع صديقة طفولتها...انتقامها كان "نارياً"!
أحرقت أم غاضبة ما قيمته 900 جنيه إسترليني من ملابس زوجها بعد أن اكتشفت علاقته مع صديقتها المقربة وزوجة شقيقها.
وفي التفاصيل، قامت ريان تمبلتون بإلقاء الأحذية الرياضية والبدلات والمعاطف والقمصان في النار في الحديقة الخلفية قبل إرسال صورة لزوجها ستيفن.
وكانت السيدة البالغة من العمر 50 عامًا قد استشاطت غضبًا بعد تلقيها الأخبار "المحطمة" عن وجود علاقة غرامية مع صديقة طفولتها لوسي برادلي، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وتم تقديم تمبلتون أمام المحاكم بعد الحريق وأدينت بالحرق العمد.
لكن الأم لأربعة أطفال تجنبت السجن، وبدلاً من ذلك حُكم عليها بالسجن لمدة 12 شهرًا بسبب "الفعل الغبي".
وفي بيان تأثير الضحية، روى الزوج ستيفن كيف "صُدم" عندما تلقى الصورة.
وأضاف: "كانت تعلم أن بعض الملابس ذات قيمة عاطفية بالنسبة لي، وما زالت تدمر أغراضي... لقد كان انتقامًا أعمى، لقد فقدت أصدقائي وعائلتي بسبب هذا".
وأبلغت محكمة كارديف كراون أن الجندية السابقة تمبلتون اكتشفت الخيانة من خلال عدد من المكالمات الهاتفية.
وانفصل الزوجان وقت الحريق في أيار 2021، ومنذ ذلك الحين مرا بطلاق "معذب".
وقررت تمبلتون الانتقام منه بإشعال النار في حديقة منزلهما الزوجي.
وقالت المدعية العامة جيني يو: "لقد كان هجوماً انتقامياً، وكانت تعلم نتائج الحريق ... كان هناك ذنب كبير، وكان لا بد من إعداد النار، وكان هناك وقت للتفكير."
قيل للمحكمة إن تمبلتون ليس لديها إدانات سابقة وأن الجريمة لم تتجاوز عتبة الاحتجاز.
وقالت المدافعة هيلاري روبرتس: "لقد كان تصرفاً عفوياً بعد أن تلقت الأخبار الصادمة بأن زوجها بدأ علاقة غرامية مع زوجة شقيقها وصديقتها المفضلة... كانت تلك نقطة انطلاق أدت إلى اشتعال النار في الحديقة الخلفية. ويمكن اعتباره عملاً حاقدًا."
بالإضافة إلى أمر المجتمع، طُلب من تمبلتون أيضًا إكمال 60 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر وإكمال متطلبات نشاط إعادة التأهيل لمدة 10 أيام.
وسيتعين عليها أيضًا دفع 150 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية تكاليف الملاحقة القضائية ورسوم إضافية للضحية قدرها 95 جنيهًا إسترلينيًا.
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