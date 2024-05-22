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"أتذكر اليوم الذي وُلدتُ فيه وخطواتي الأولى"... حالتان نادرتان وهذه تفاصيلهما!

"أتذكر اليوم الذي وُلدتُ فيه وخطواتي الأولى"... حالتان نادرتان وهذه تفاصيلهما!



كشفت امرأتان عن الحالة التي تسمح لهما بتذكر كيف كانتا عندما كانتا طفلتين، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، تُعتبر إميلي ناش، البالغة من العمر 18 عامًا، أصغر شخص معروف يعاني من حالة تمنحها ذاكرة مذهلة تشبه الصور الفوتوغرافية إذ إن دماغها يعمل بطريقة "منظمة جدا"، ولديها القدرة على إعادة تشغيل أي تجربة أو حدث مهم مهما كان بعيدًا، كما أنها تتذكر بوضوح خطواتها الأولى ومطاردة والديها لها في كل أنحاء المنزل.



وقالت بيكي شاروك، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي الحالة الوحيدة المعروفة في أستراليا، إنها تتذكر اليوم الذي ولدت فيه، و"الفضول الشديد" الذي شعرت به عندما كانت طفلة حديثة الولادة.



وشرحت إحدى النظريات أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، قد لا يتمكن دماغهم من تحديد وتصفية المعلومات غير المهمة، ما يعني أنهم يتذكرون كل شيء تقريبًا، سواء كان جديرًا بالملاحظة أم لا.



وأطلق والدا ناش، جولي وجيسون، لقب ويكيبيديا على ابنتهما بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يمكنها تذكرها.



وفي هذا السياق، تطوعت ناش ليدرس الباحثون حالتها عن طريق فحص دماغها على أمل العثور على علاج لحالات فقدان الذاكرة المنهكة مثل الخرف ومرض الزهايمر.



وسيحاول الباحثون فهم ما الذي يحدث وما الذي يجري بشكل صحيح في دماغ ناش، حتى يتمكنوا من معرفة ما هو الخطأ الذي يحدث في دماغ الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تُعتبر إميلي ناش، البالغة من العمر 18 عامًا، أصغر شخص معروف يعاني من حالة تمنحها ذاكرة مذهلة تشبه الصور الفوتوغرافية إذ إن دماغها يعمل بطريقة "منظمة جدا"، ولديها القدرة على إعادة تشغيل أي تجربة أو حدث مهم مهما كان بعيدًا، كما أنها تتذكر بوضوح خطواتها الأولى ومطاردة والديها لها في كل أنحاء المنزل.وقالت بيكي شاروك، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي الحالة الوحيدة المعروفة في أستراليا، إنها تتذكر اليوم الذي ولدت فيه، و"الفضول الشديد" الذي شعرت به عندما كانت طفلة حديثة الولادة.وشرحت إحدى النظريات أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، قد لا يتمكن دماغهم من تحديد وتصفية المعلومات غير المهمة، ما يعني أنهم يتذكرون كل شيء تقريبًا، سواء كان جديرًا بالملاحظة أم لا.وأطلق والدا ناش، جولي وجيسون، لقب ويكيبيديا على ابنتهما بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يمكنها تذكرها.وفي هذا السياق، تطوعت ناش ليدرس الباحثون حالتها عن طريق فحص دماغها على أمل العثور على علاج لحالات فقدان الذاكرة المنهكة مثل الخرف ومرض الزهايمر.وسيحاول الباحثون فهم ما الذي يحدث وما الذي يجري بشكل صحيح في دماغ ناش، حتى يتمكنوا من معرفة ما هو الخطأ الذي يحدث في دماغ الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.