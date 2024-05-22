تعاني من فقدان الذاكرة...امرأة مخمورة تتسبب بكارثة في أحد المستشفيات وهذا ما حصل معها!

تعاني من فقدان الذاكرة...امرأة مخمورة تتسبب بكارثة في أحد المستشفيات وهذا ما حصل معها!



تعرّضت امرأة لإصابة بالغة في الدماغ جعلتها غير قادرة على تذكّر أفعالها لمدّة تصل إلى سبعة أيام، والتي جعلتها أيضاً تقوم بأفعال عدائية بعد دخولها إلى أحد المستشفيات وهي مخمورة.



وأُلقي القبض على كوليت أمور غارتون التي تبلغ من العمر 49 عاماً في شهر آذار الفائت بعدما أساءت معاملة الموظفين وتسببت بمعاناة للمرضى بعد إطلاقها إنذار الحرق في مستشفى "وارينغتون" العام في إنجلترا.



وقالت غارتون لدى سؤالها عن سبب إصابتها بالإنهيار إن "الحادث كان خارجاً عن إرادتها"، وأصّرت أيضاً على إمكانية الخلط بين سلوكها غير المنتظم وإصابتها بمرض السكري.



وأضافت انها تمتلك وشم DNR على صدرها والذي يعني أنه لا يمكن إنعاش قلبها في حال توّقف عن العمل.



وأقرّت غارتون باستخدام سلوك التهديد في المستشفى في جلسة الاستمتاع المخصصة لها في محكمة "وارينغتون"، وتم تغريمها بدفع مبلغ 90 جنيهًا إسترلينيًا، كما أُمرت بدفع 117 جنيهًا إسترلينيًا كتكاليف ورسوم إضافية.



وقال المدّعي العام لدى المحكمة جوزيف كيندلي إنه تم إدخال غارتون وهي في حالة سكر إلى المستشفى ومنعت الموظفين من رعاية المرضى".



ومن جهتها، لفتت غارتون إلى أنها تعاني من فقدان الذاكرة بالإضافة إلى أنه تم تشخصيها بنمو في الدماغ يزداد تدريجياً مع الوقت.