امرأة تثير غضب المتابعين... ما فعلته أثناء قيادة السيارة كان صادماً!

امرأة تثير غضب المتابعين... ما فعلته أثناء قيادة السيارة كان صادماً!



أثارت امرأة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وضعها طفلها الرضيع في حضنها أثناء قيادة السيارة.



وأظهرت اللقطات التي قام بتصويرها رجل كان يقود سيارته أمام المرأة، لحظة أخذها الطفل ووضعه في حضنها أثناء القيادة.



وشارك الرجل القصة الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "حدث هذا منذ أسبوعين وكنت أشعر بالغضب منذ ذلك الحين".



وصدم المنشور المستخدمين إذ علّق أحدهم:" لا من المحتمل أن تؤدي قوة انطلاق الوسائد الهوائية إلى مقتل الطفل، ومن المفترض أن يتم تعطيلها في بعض السيارات عند استخدام المقعد الأمامي للأطفال".