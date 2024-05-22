0min

بدأ بمغازلتها وتصرّف معها "بوقاحة"... هذا ما فعله أب مع معلمة ابنته!

بدأ بمغازلتها وتصرّف معها "بوقاحة"... هذا ما فعله أب مع معلمة ابنته!







وفي التفاصيل، قالت المرأة إن الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات كانت تتمسّك بها للبقاء معها، الأمر الذي كان يجبرها على رؤية الأب كل يوم.



وكانت المرأة تتحدث مع الأب بشكل عادي، ولكن مع مرور الوقت، أصبح يغازلها بشكل متزايد ويخبرها عن مدى "جمالها وذكائها"، ولم يتوقف عن معاملتها بهذه الطريقة.



وحاولت المرأة فرض حدود معينة بينهما، لكن محاولاتها باءت بالفشل حتى أنها تحدثت مع زملائها حول سلوك الرجل لكنهم أخبروها أن كلامه نابع من العفوية ولا يعبّر عن أي شيء.



ومع ذلك، ساءت الأمور عندما طلب الرجل رقم هاتف المرأة "للاتصال بها بحال حدوث أي شيء، وبدأ بمراسلتها طوال الوقت.



وتساءلت المرأة عما يجب فعله أمام هذه المشكلة، كما شجعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإبلاغ عن الرجل وأفعاله. واجهت إحدى المعلمات معاملة غريبة من أحد آباء تلامذتها حيث ادعت أنه كان يغازلها كلما جاء لاصطحاب ابنته، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، قالت المرأة إن الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات كانت تتمسّك بها للبقاء معها، الأمر الذي كان يجبرها على رؤية الأب كل يوم.وكانت المرأة تتحدث مع الأب بشكل عادي، ولكن مع مرور الوقت، أصبح يغازلها بشكل متزايد ويخبرها عن مدى "جمالها وذكائها"، ولم يتوقف عن معاملتها بهذه الطريقة.وحاولت المرأة فرض حدود معينة بينهما، لكن محاولاتها باءت بالفشل حتى أنها تحدثت مع زملائها حول سلوك الرجل لكنهم أخبروها أن كلامه نابع من العفوية ولا يعبّر عن أي شيء.ومع ذلك، ساءت الأمور عندما طلب الرجل رقم هاتف المرأة "للاتصال بها بحال حدوث أي شيء، وبدأ بمراسلتها طوال الوقت.وتساءلت المرأة عما يجب فعله أمام هذه المشكلة، كما شجعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإبلاغ عن الرجل وأفعاله.