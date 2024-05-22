قرر الانتقام من والديه... الخطة مخيفة والتنفيذ صادم: ما فعله إبن الـ16 سنة مرعب وهذه التفاصيل!

اعتقدت أن زوجها لم يعد مهتمًا لأمرها... ما اكتشفته لاحقا تخطى توقعاتها!

اعتقدت أن زوجها لم يعد مهتمًا لأمرها... ما اكتشفته لاحقا تخطى توقعاتها!

"اهتمام زوجها بها ساعدها على التعافي ولكن"... مسعف يروي ما حصل مع امرأة مسنة