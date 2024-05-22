قرر الانتقام من والديه... الخطة مخيفة والتنفيذ صادم: ما فعله إبن الـ16 سنة مرعب وهذه التفاصيل!

قالت الشرطة في مدينة ساو باولو بجنوب شرق البرازيل إن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما اعترف بقتل أسرته داخل منزلهم بعد أن أهانه والديه بالتبني وصادروا هاتفه الخلوي وقال إنه "يمكنه أن يفعل ذلك مرة أخرى".
وانتظر إيغور غوميز حتى كان والده، إيزاك تافاريس، 57 عامًا، في المطبخ وقد أدار ظهره قبل أن يطلق النار عليه حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة الفائت.
وهرعت شقيقته، ليتيسيا جوميز، البالغة من العمر 16 عامًا، إلى الطابق السفلي بعد سماعها الرصاصة واستجوبته قبل أن يطلق النار عليها في وجهها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وانتظر إيغور غوميز حتى وصلت والدته، سولانج غوميز، 50 عامًا، إلى المنزل حوالي الساعة 7:00 مساءً وأطلق النار عليها عندما دخلت المطبخ ولاحظت جثة زوجها على الأرض.
وأشار تقرير للشرطة إلى أن غوميز عبّر عن إحباطه لوالديه لأنهما "وصفاه بالمتشرد، وسرقا هاتفه الخلوي، ولأنه لم يتمكن من استخدام الجهاز لتقديم عرض مدرسي، فخطط لموتهما".
وقال غوميز إنه بعد قتل والده وشقيقته، تناول الغداء بجوار جثتيهما ثم ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية المحلية.
وعاد لاحقًا إلى المنزل، واستقبل والدته بجوار المرآب قبل أن يمشي معها إلى المطبخ ويطلق النار عليها في ظهرها، لتسقط فوق والده.
وعاد غوميز إلى صالة الألعاب الرياضية يوم السبت، وعندما عاد إلى المنزل غرز سكينًا في ظهر والدته.
ثم ذهب إلى مخبز الحي وواصل يومه.
واتصل غوميز بالشرطة العسكرية مساء الأحد بعد أن لاحظ وجود ذباب كبير يحيط بالجثث عندما بدأت تتحلل.
وأثناء الاستجواب، قال إنه استخدم مسدسا كان والده، حارس البلدية، يحتفظ به في المنزل، وإنه لم يفكر قط في قتل أخته.
وسجلت أمانة الأمن العام في ساو باولو الحادث على أنه جريمة قتل وقتل نساء، وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني وتشويه سمعة جثة.
وتم نقل غوميز إلى مؤسسة مركز الدعم الاجتماعي والتعليمي للمراهقين، وهو مرفق يقيم فيه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و21 عامًا والذين يتم التحقيق معهم أو إدانتهم بارتكاب جريمة.
وتدرس السلطات إخضاعه لتقييم نفسي. يمكن أن يتم إدخاله إلى المستشفى في مصحة عقلية إذا أثبتوا أنه كان مجنونًا قانونيًا وقت ارتكاب الجريمة.
ويقومون أيضًا بالبحث في الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بجوميز لمعرفة ما إذا كان هناك طرف ثالث متورط.
وقالت سونيا أوليفيرا، التي كانت تعيش بالقرب من العائلة، لتلفزيون جلوبو إن العائلة انتقلت إلى الحي منذ أقل من عامين واحتفظت في معظم الأحيان بنفسها.
وقالت سيليا بيتريشيا، التي تعيش أيضًا بجوار منزل العائلة، للشبكة إنها ستسمعهم يتشاجرون.
"لم يكن لديهم الكثير من الاتصال مع جيرانهم." لقد كان مجرد "صباح الخير" و"مساء الخير". وقالت إن القتال هناك كان مستمرا كل يوم.