"رائحة مصنع الجعة دمرت زواجي"... رجل يكشف عن الجحيم اليومي الذي يعيشه وجيرانه!

"رائحة مصنع الجعة دمرت زواجي"... رجل يكشف عن الجحيم اليومي الذي يعيشه وجيرانه!



كشف السكان في مدينة "برودستيرز" في مقاطعة "كينت" الواقعة في إنكلترا عن معاناتهم بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة من مصنع الجعة الواقع إلى جانب منازلهم والتي تمنعهم من الجلوس في الخارج في فصل الصيف.

وزعم أحد السّكان أن هذه الرائحة دمرت زواجه مضيفاً أنه يفكّر ببيع منزله ومغادرة المدينة إلى الأبد بسبب أصوات الضجيج التي تصدر بشكل متكرر.

وتابع: " لا أعتقد أنه ينبغي عليهم البقاء هناك، فالمصنع قريب جدًا من المنازل السكنية".

كما وصف مات والترز الذي يعيش بجوار المصنع الرائحة بـ "الفظيعة"، لافتاً إلى أنها لم تكن قوّية كما كانت عليه العام الفائت.

وقال والترز إن "الأمر يكون أسوأ في الصيف لأن النوافذ مفتوحة".

ومن جهته، قال جيل إلويل إنها "مجرد رائحة قمح وشوفان، وهي لاذعة حقًا وموجودة في كل الأوقات"، مضيفاً "هي قوية جداً لدرجة أنني اعتقدت ذات مرّة أن أحدهم يقوم بالطهي".

ورفض المصنع المذكور طلب تركيب مدخنة وقال: " من المؤسف أن يختار السكان المحليون والمجلس العمل بطريقة مناهضة للأعمال التجارية".

وعلى الرغم من شكاوى الجيران، اعترف البعض بعدم الاهتمام بالرائحة الكريهة، مثل كريس برنتيس الذي قال: " هذا لا يمنعني من الجلوس في الحديقة على الإطلاق"، واصفاً الرائحة بـ "الجميلة والمريحة".

ولفت مدير المصنع دنكان سامبروك إلى أن " الطريقة الوحيدة لوقف الرائحة تمامًا هي استخدام نظام استرداد حرارة البخار المكلف للغاية".