ما رأته هذه الأم في أحد المعارض الفنية خادش للحياء: "لن أعود إليه في أي وقت قريب"!

انتقدت إحدى الأمهات معرضاً للفنون في جنوب أستراليا بسبب وجود "تمثالين غريبين" فيه على حدّ تعبيرها.

وشاركت سارا غيم بعض الصور للعملين الفنيين، التي أظهرت تمثالين يعود الأوّل منهما لرجلٍ عارٍ بأعضاء تناسلية أنثوية كما يعود التمثال الثاني إلى قرد يقوم بإرضاع طفل.

وقالت غيم: "أنا أؤيد حرية التعبير ولكنني أعتقد أن للآباء الحق في حماية أطفالهم أخلاقياً ومعنوياً".

وتابعت: " كنت أحب اصطحاب أطفالي إلى معرض الفنون في جنوب أستراليا، ولكن بعد رؤية هذه الصور من أحد الناخبين المعنيين، لن أعود إليه في أي وقت قريب".

ودعت إلى وضع العملين الفنيين في مكان مخصص للبالغين فقط، وأملت أن يقوم المعرض بإزالتهما بعد الشكاوى التي قدّمها السّكان.

وبدورها، قالت إحدى الأمهات إن ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا عادت إلى المنزل من رحلة مدرسية وهي تتحدث عن "القرد الذي يملك فتحة مؤخرة كبيرة".

ومن جهته، لفت المعرض المذكور إلى أنه لا يعتبر العملين الفنيين المذكورين غير مناسبين للأطفال، مؤكداً أنه يقوم بإعداد الزوار وإصدار تحذيرات عند الحاجة.

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