الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... "لقد قتلتها بنفسي"!

منوعات
2024-05-22 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... &quot;لقد قتلتها بنفسي&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لهذا السبب: خنقت زوجة أبيها بوسادة ثم اعترفت بارتكاب الجريمة على سناب شات... "لقد قتلتها بنفسي"!

أدينت امرأة من ولاية أيوا قامت بخنق زوجة أبيها بوسادة وتفاخرت بذلك على سناب شات، يوم الاثنين 20 أيار.

وفي التفاصيل، أدينت سامانثا بيفانز، 35 عامًا، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى في وفاة جودي بيفانز البالغة من العمر 58 عامًا عام 2022، وفق ما نقل موقع People.

كما أدين صديقها، تاكو تالي، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة العام الفائت في جريمة القتل.

وقال ممثلو الادعاء إن بيفانز قتلت زوجة أبيها انتقاما لطردها من المنزل.

جودي التي ماتت اختناقا كانت نائمة عندما اختنقت بالوسادة. وكان باقي أفراد الأسرة في رحلة تخييم عندما وقع الهجوم.

وقال مونتي بلاتز، مساعد المدعي العام في ولاية أيوا، لهيئة المحلفين: "طريقة بطيئة – عن قرب، طريقة شخصية – لقتل شخص ما".

ولفت الى أن جودي، لأنها كانت نائمة، لم تكن قادرة على "خوض قتال" .

وأثناء المحاكمة، عرض المدعون على هيئة المحلفين مقطع فيديو على سناب شات تظهر فيه بيفانز وهي تعترف بارتكاب جريمة القتل.

 "لقد قتلتها" ، زُعم أن بيفانز قالت... "لقد قتلتها بنفسي."

بدوره، قال تالي في الفيديو: "كنت أعلم أن هذا سيحدث، لقد قمت بعمل جيد".

وقالت بيفانز لهيئة المحلفين إنها صنعت الفيديو لأنها كانت غاضبة من تالي وأرادت الحصول على رد فعل منه.

وشهدت أيضًا أن تالي هو من قتل جودي، وفقًا لـ KCRG.  

وسأل المدعون أيضًا بيفانز عن قائمة المهام التي كتبتها والتي تحتوي على الكلمات "اقتل جودي" وفقًا لـ KCRG. ادعت أنها كانت تتعاطى الميثامفيتامين عندما كتبت القائمة، وفقًا لـ KCRG.

ومن المقرر النطق بالحكم في منتصف حزيران.
 

آخر الأخبار

منوعات

السبب:

أبيها

بوسادة

اعترفت

بارتكاب

الجريمة

شات...

"لقد

قتلتها

بنفسي"!

LBCI التالي
اعتقدت أن زوجها لم يعد مهتمًا لأمرها... ما اكتشفته لاحقا تخطى توقعاتها!
"اهتمام زوجها بها ساعدها على التعافي ولكن"... مسعف يروي ما حصل مع امرأة مسنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-21

"لهذا السبب انتحلت شقيقتي التوأم شخصيتي"... شابة تواجه تداعيات وخيمة بعد أن اكتشف مديرها حيلتها! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-17

لهذا السبب... توقيع اتفاقية بين "ريديت" و"اوبن ايه آي"

LBCI
منوعات
2024-05-17

"كنتُ مستاءة للغاية"...مدرسة تمنع طالبة من حضور حفل تخرجها لهذا السبب!

LBCI
منوعات
2024-05-12

وصفته بـ "المخيف"... رجل يراقب جارته من النافذة لهذا السبب!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:50

جريمة مروّعة تهزّ لندن... قاما بقتلها وقطّعا جثتها وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
13:06

ما رأته هذه الأم في أحد المعارض الفنية خادش للحياء: "لن أعود إليه في أي وقت قريب"!

LBCI
منوعات
12:10

"رائحة مصنع الجعة دمرت زواجي"... رجل يكشف عن الجحيم اليومي الذي يعيشه وجيرانه!

LBCI
منوعات
11:50

الحقيقة خلف مصدر خاتم زواجها دمرتها... "لا أعرف حتى كيف أشعر الآن"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-07-28

تدابير سير اعتبارا من منتصف اللّيل في الضاحية الجنوبية تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء

LBCI
أخبار دولية
2024-03-24

غالانت: زيارتي لواشنطن ستتمحور حول الحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي

LBCI
فنّ
2024-05-15

"أحارب المرض الخبيث"... نجمة اراب ايدول تعلن إصابتها بالسرطان

LBCI
خبر عاجل
2024-05-21

معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن للـLBCI: الاعتراف بدولة فلسطين الذي حصل يزيد عزلة اسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

الجودو تهدي لبنان بطاقة إضافية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:28

اللمسات الاخيرة لمهرجان بيروت الرياضي قبل حوالي ٢٤ ساعة من انطلاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرب طوفان الأقصى تعود الى مربعها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أوروبا بين فلسطين واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

صندوق النقد ينفتح على نقاش مسؤولية الدولة في قضية الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:05

جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا

LBCI
خبر عاجل
15:08

مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام

LBCI
فنّ
04:21

ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)

LBCI
منوعات
07:10

وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:46

مواعيد تسليم معاملات لهذا الاسبوع في أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه - الشوف والمتن وكسروان وجبيل

LBCI
فنّ
02:56

صورة ليليان نمري بالفستان الأبيض تغزو الانترنت... هل تزوّجت؟

LBCI
منوعات
08:11

إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:01

مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More