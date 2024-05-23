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صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!

منوعات
2024-05-23 | 04:47
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صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!
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صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!

صوّرها المضيف أثناء استخدام المرحاض... ما فعلته شركة الطيران مع هذه الطفلة لا يُصدّق!

ادعى محامو شركة الخطوط الجوية الأميركية أن الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات والتي تم تصويرها بواسطة هاتف مخفي يعود إلى أحد المضيفين على متن الطائرة.

ورد المحامون على الدعوى التي رفعتها عائلة الفتاة المدعوّة ماري دو وقالوا إنها "مخطئة وكان ينبغي عليها أن تكون على علم بأمر تصويرها" خلال رحلة جوية في شهر كانون الثاني من العام 2023.

وتابع المحامون: " أي إصابات أو أمراض يُزعم أن المدعية، ماري دو، قد أصيبت بها، كانت ناجمة بشكل مباشر عن إهمالها واستخدامها المرحاض المتضرر".

وأضاف المحامون أن المتهم الذي يُدعى "إستس كارتر طومسون" لم يكن ضمن نطاق دوام عمله في وقت تصوير الفتاة.

ومن جهته، قال محامي الطفلة بول لويلين إن "إلقاء اللوم على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات لأنه تم تصويرها أثناء استخدام مرحاض الطائرة أمر صادم وشائن".

وقالت والدة الطفلة في بيان: "ألقت الخطوط الجوية الأميركية اللوم على ابنتنا بدلاً من تحمل مسؤولية هذا الحادث".

وأصدرت شركة الخطوط الجوية الأميركية في وقت لاحق بياناً أدانت فيه الدعوى التي رفعتها وأعلنت أنه سيتم تغيير فريق الدفاع لديها.

وزُعم أن طومسون طلب من الفتاة التي أرادت دخول المرحاض الانتظار قليلاً وأخبرها أنه بحاجة إلى تنظيفه قبل استخدامه.

ودخل طومسون إلى المرحاض وأقفل الباب ثم خرج لاحقاً ودخلت الفتاة التي خلعت ملابسها جزئياً لاستخدامه قبل أن تعود إلى مقعدها.

وزعمت الدعوى القضائية أن طومسون قام بالاحتفاظ بصور لوجه الفتاة وأردافها وأعضائها التناسلية في حسابه على iCloud.

والجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها طومسون بتصوير الأطفال والقاصرين بهاتفه، إذ تم القبض عليه في شهر كانون الثاني الفائت بعد اتهامه بتصوير فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في مرحاض الطائرة في أيلول 2023.

وقام طومسون حينها بإقناع الفتاة باستخدام المرحاض الموجود في قسم الدرجة الأولى في الطائرة ورافقها إلى هناك وقال لها قبل دخولها إن "المرحاض مكسور" ليتمكن من الدخول قبلها.

ولاحظت الفتاة لدى دخولها وجود ملصقات باللون الأحمر على الجانب السفلي من غطاء المقعد والتي زُعم لاحقاً أنها استخدمت لاخفاء مكان وجود هاتفه.

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