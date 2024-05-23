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"نظراته ما زالت تطاردني"... امرأة تكشف: هكذا أفسدتُ مقابلة عمل في ثوانٍ!
منوعات
2024-05-23 | 05:00
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"نظراته ما زالت تطاردني"... امرأة تكشف: هكذا أفسدتُ مقابلة عمل في ثوانٍ!
"نظراته ما زالت تطاردني"... امرأة تكشف: هكذا أفسدتُ مقابلة عمل في ثوانٍ!
شعرت امرأة تبحث عن عمل بالخجل والإحراج من مديرها المحتمل بسبب سوء فهمها لسؤال بسيط، وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
وجلست المرأة أمام المدير الذي سألها "كيف وصلت إلى هنا؟"، فأجابته بأنها استقلت الحافلة معتقدةً أنه كان فضولياً بشأن تنقلاتها.
وفهمت المرأة سؤال مديرها بطريقة خاطئة، والذي كان يسألها في الواقع عن خلفيتها المهنية.
ودفع هذا الاعتراف العديد من الأشخاص إلى مشاركة "فشل" مقابلات العمل الخاصة بهم، وقال أحدهم: "هذه طريقة غريبة لصياغة السؤال".
وقالت المرأة لاحقاً إن "صاحب العمل لم يكن في مزاج يسمح له بكسر الجمود والضحك"، مضيفةً أن "نظراته لها بعد إجابتها ما زالت تطاردها".
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