رفضت العمل بجدية لأنها "حامل"... ما قصدته بالحمل كان مختلفًا تماما عن الحقيقة والتوقعات!

رفضت العمل بجدية لأنها "حامل"... ما قصدته بالحمل كان مختلفًا تماما عن الحقيقة والتوقعات!



عبّرت امرأة أسترالية عن إحباطها بعد أن أدت تصرفات زميلتها إلى مضاعفة عبء عملها، بالإضافة إلى تفاصيل مثيرة للغضب لم تستطع تجاوزها.



وفي التفاصيل، كشفت المرأة أن زميلتها في العمل تقول دائمًا "لا تستطيع القيام بهذا لأنها حامل"، و"لا تستطيع الطيران على متن طائرة لأنها حامل" وغيرها من الأعذار.



ومع ذلك، فإن زميلة المرأة ليست حاملًا، بل مساعدتها البديلة هي المرأة الحامل وعندما واجهتها زميلتها بمدى فظاعة الموضوع، بدأت الأخيرة بالبكاء.



وأدّت هذه الحادثة إلى استدعاء قسم الموارد البشرية في الشركة للمرأة، بسبب تسببها ببكاء زميلتها إذ عليها أن تكون "أكثر مراعاة لهرمونات الحمل لديها".



وقالت المرأة إنها تتفهم محاولات زميلتها واهتمامها بإنجاب طفل وكونها أما لطفل أساسا يجعلها تشعر بأنها حامل، لكنها ادعت أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على قيامها بعملها خصوصا أنها بدورها أم لأربعة أطفال.