معلّمة تتحدى قوانين الجاذبية...ما فعلته أذهل الطلاب! (فيديو)

أدهشت معلّمة طلابها بسبب تحدّيها لقوانين الجاذبية وقيامها بتجربة علمية مميزة في صف العلوم الخاص بها.وقامت مادن وهي معلّمة من نيويورك، بإجراء تجربة قلب مرطبان مليء بالماء رأساً على عقب بطريقة تمنع تسرب قطرة واحدة منه.وقام الطلاب بتصوير مادن التي ظهرت أثناء وقوفها أمامهم وهي تغطي المرطبان بقطعة ورقية رقيقة.وقلبت مادن المرطبان الذي ظهرت فيه فقاعات من الهواء ثم قامت بإزالة يدها ببطء وأثبتت أن الورقة لم تسقط.وأخبرت مادن طلابها: "يؤدي قلب المرطبان إلى خلق ضغط يندفع للأعلى في كل الاتجاهات، ما يسبب تأثيراً يشبه المغناطيس بين الورقة والماء".وصرخ الطلاب بعد عدم سقوط الماء من المرطبان فأوضحت لهم أن ضغط الهواء فيه كان أقوى من الجاذبية التي أبقته في الحاوية.وهرع الطلاب لاحقاً إلى مكتبها للمس الماء وتفاجأوا عندما ظل السائل ثابتاً في المرطبان.وأشاد الجمهور بجهود مادن التعليمية، وقال أحدهم: "تبدو سعيدة جدًا لأنها تصنع ذكرى أساسية لهؤلاء الأطفال، وهي تقوم بالتدريس". وأكّد شخص آخر: "أراهن أن هؤلاء الأطفال سيتذكرونها جيدًا في حياتهم".وعلّق شخص آخر: "هذه هي الطريقة التي تضع بها الأطفال على الطريق الصحيح، أشبع فضولهم بأشياء بسيطة".