"قمتُ ببيع منزل العائلة لتغطية الديون وتكاليف علاج والدتي"... ما تطلبه الأخيرة حاليا بات مستحيلا!

"قمتُ ببيع منزل العائلة لتغطية الديون وتكاليف علاج والدتي"... ما تطلبه الأخيرة حاليا بات مستحيلا!



تحدث رجل عن إصابة والدته البالغة من العمر 72 عامًا بسرطان مزمن منذ ستة أشهر، وكانت متواجدة في دار رعاية للمسنين خلال الأسابيع القليلة الفائتة.



وفي التفاصيل، توفي والد الرجل منذ عامين، لذلك اضطُر مع شقيقه لبيع منزل العائلة لأن مواردهما المالية كانت في حالة سيئة للغاية وكانت فواتيرها الطبية باهظة الثمن.



وفي هذا السياق، تم طرح المنزل للبيع بعد أسبوع وبيعَ بسرعة كبيرة، ولكنهما لم يخبراها بالحقيقة خوفًا من التسبب لها بحزن كبير.



وقال الرجل إن والدته تريد مغادرة دار العجزة حتى تتمكن من الموت بسلام في منزلها، ولكنه لم يعد لها في الواقع، وليس لدى ابنها أي فكرة عن كيفية إخبارها بالحقيقة.