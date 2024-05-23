"وقعت ضحيّة احتيال بسبب وحدتها"... رجل يروي قصة أمّه الغريبة!

عثر هوارد كوسكي أثناء قيامه بتنظيف منزل والدته العام الفائت على ظرف يحتوي على قسائم شرائية مستعملة لشركة "أبل" بقيمة آلاف الجنيهات الاسترلينية.ووجد هوارد بعد فحصها أنها من فئة 250 و500 جنيهاً استريلينياً أي ما يعادل حوالي 13 ألف جنيه إسترليني.كما تلقى هوارد بيانات والدته المصرفية بعدما أصبحت أملاكها تحت وصايته، ووجد عدداً مثيراً للقلق من عمليات السحب والتحويلات المصرفية.ولم تقم شيرلي، والدة هوارد الراحلة، بتقديم القسائم الشرائية لأصدقائها أو لعائلتها بل قدّمتها إلى المحتالين "الذين استغلوها وعاملوها بقسوة".واستخدمت شيرلي فيسبوك للتحدث مع أصدقائها في العام 2017، لكنها سرعان ما انتقلت إلى تطبيقات المواعدة في العام 2020 بعد وفاة زوجها.وقال هوارد: "كانت تتحدث معي في بعض الأحيان وتقول لقد قابلت هذا الرجل، ما هو شعورك حيال ذلك؟"، مضيفاً أن الأمر أثار شكوكه خصوصاً بعد معرفته أنه يقيم في أميركا بالإضافة إلى طلبه منها تحويل مبلغ له وقدره 3 آلاف دولار.وتابع: "حاولت أن أقول لها إنها عملية احتيال إلا أنها كادت أن تشعر بالاهانة من سخريتي".ولم تستجب شيرلي لتحذيرات هوارد ما أدى إلى خسارتها 30 ألف جنيهاً إستريليناً. وقال هوارد: "من الواضح أنهم متمرسون للغاية ولسوء الحظ أن أمي وقعت ضحية لذلك".وكان هوارد يزور والدته كل يوم أحد لقضاء بعض الوقت معها، لكنه لم يعلم أنها حولت آلاف الجنيهات إلى الرجل إلا بعد وفاتها في حزيران 2023.وتابع هوارد: "لا أعلم ما الذي كان يدور في ذهنها، من الواضح أنها كانت تشعر بالوحدة"، مؤكّداً أنه شعر بالحزن والغضب بعد معرفته بالأمر.